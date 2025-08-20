Arranca la Copa Sevilla, donde empezó a brillar Nadal

La Copa Sevilla ya se prepara para dar comienzo a su LXII edición. El quinto ATP Challenger más longevo del país, y el tercero en el territorio nacional -por detrás de Madrid y Barcelona- tendrá lugar en las instalaciones del Tenis Betis desde el 1 al 6 septiembre. Sin embargo, el día 31 ya hay actividades gratuitas programadas.

El Challenger donde Rafa Nadal logró su primer punto ATP cuenta con el apoyo del mallorquín, que recuerda con gran cariño el evento deportivo. Dar un salto superior de categoría supone un esfuerzo, todavía sin patrocinadores muy fuertes que lo sustenten, que puede llegar a ser una meta a largo plazo. “Tenemos que ser realistas, el presupuesto ahora mismo está cerca de los 350.000€, nos encantaría crecer. Tendríamos que quintuplicar nuestro presupuesto”, argumenta Pedro Martínez-Pons.

El presidente del Tenis Betis, Pedro Martínz-Fons, asegura en declaraciones a Onda Cero que la participación de Carballés, Coria y Carreño depende del papel que hagan en el US Open. “Es difícil que los top 3 españoles pasen de octavos por la dureza de la pista, pero ojalá lleguen lejos allí también”, ha explicado el dirigente hispalense.

En cuanto a las jóvenes promesas, Martínez-Fons ha reconocido sentir cierta ilusión por la participación de Dani Mérida, ganador en Pozoblanco y en segunda ronda de la previa US Open, así como el tenista jerezano, Pablo Llamas, recuperado de su lesión.

“La junta nueva, que entró el 2 de abril, tiene la preocupación de hacer una gran Copa Sevilla; la planificación para la conservación y mejora de las pistas se hace enfocada en esta fecha, pero se trabaja todo el año”, ha detallado el presidente del club de tenis. Sin embargo, ha especificado que el trabajo se intensifica una vez pasada la Feria de Abril.

En lo referente a la asistencia, la dirigencia de la Copa Sevilla se ha marcado como objetivo mejorar la afluencia en las gradas, “que el sevillano sienta el torneo como suyo, y que venga”. La capacidad de las pistas es de 1600 espectadores, y los precios recorren desde los 8€ el lunes y el martes, 12€ el miércoles y el jueves, y 15€ para las semifinales y las finales. La tarde del día 31 de agosto, y las mañanas del 1 y 2 de septiembre la entrada será gratuita.

En unas instalaciones en El Porvenir, cercano a la Plaza de España y con una excelente comunicación en cuanto a transportes se refiere, la Copa de España discurrirá en un club con unas grandes escuelas. Con casi 400 niños y niñas el presidente del Club de Tenis Betis sueña con que uno de sus integrantes vuelva a participar en este torneo.