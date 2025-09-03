Validado provisional

Antony y Amrabat, a la espera de la inscripción definitiva en LaLiga

Muchos jugadores de LaLiga no aparecen inscritos aún. En su ficha aparece el concepto "validado provisional". Es el caso, en el Betis, de Antony dos Santos y Sofyan Amrabat. La inscripción definitiva estará lista en breve.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

Haro, Antony, Fajardo y Catalán
Haro, Antony, Fajardo y Catalán | Agencia EFE

Ese "validado provisional" obedece al trámite normal y habitual del sistema que utiliza la FIFA para los fichajes de jugadores extranjeros: el Transfer Matching System, conocido como TMS. Al tratarse de fichajes llegados de otras ligas, tienen carácter provisional, pero tras los trámites pertinentes todos aparecerán con la inscripción definitiva en poco tiempo

Los clubes introducen en el sistema los detalles del acuerdo para el fichaje en cuestión, la FIFA revisa toda la información realtiva a los pagos y cuestiones contractuales para que todo sea acorde a la legislación y en cuanto se autorice la transferencia, se autoriza. Y partir de ahí, la federación permite que el futbolista sea registrado con su nuevo equipo.

