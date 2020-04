Ana Romero: "Cuando volvamos, que sea seguro para todos"

"Todos tenemos muchísimas ganas de volver a entrenar, de volver a jugar, de volver a pisar el césped; pero que, sea cuando sea, que sea seguro para todos", ha asegurado 'Willy', que esta temporada, antes de que el nuevo coronavirus obligara a detener 'sine die' la liga, había firmado un gol y una asistencia en nueve partidos.

Romero se siente feliz de poder aportar su pequeño grano de arena en la lucha contra la Covid-19 desde la primera línea y ha agradecido todas las facilidades que la ha dado el Betis, al que llegó en 2018 después de pasar por el Sevilla, con el que dio sus primeros pasos en la élite del fútbol español. "Viendo todo lo que estaba pasando en otros países pensé en qué podía hacer yo para ayudar cuando llegara esta crisis tan grave. Como médica podía ayudar. Y por esto me ofrecí. Para ayudar, para contribuir, en lo que sea ante la dura situación en la que estamos; en la que además hay escasez de personal sanitario", comentó.

"Soy futbolista, pero nunca he dejado de pensar en mi futuro como médica. Y me daba un poco de respeto porque no había ejercido nunca, por si no sabía qué hacer en algún momento, pero me dije que por esto había estudiado Medicina. Y que ahora era el momento de arrimar el hombro", añadió la delantera sevillana.