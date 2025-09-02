Lo intentó fichar el Sevilla

Amrabat, fichaje sorpresa del Betis

Llegó Antony, no llegó el deseado delantero porque no salieron ni el Chimy ni Bakambú, pero sí que contentó el club a Pellegrini que venía demandando un mediocentro defensivo. El tapado fue un futbolista que en Turquía daban ya casi como sevillista en las últimas horas: Sofyan Amrabat.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

Amrabat
Amrabat | Imagen: Real Betis

El internacional marroquí recala en el Real Betis cedido por el Fenerbahçe, sin opción de compra. La eliminación en Champions y la salida de Mourinho puso a Amrabat en suerte y el Betis estuvo atento para conseguir el préstamo de un futbolista que ha pasado por Feyenoord, Club Brujas, Hellas Verona, Fiorentina y Manchester United, antes de llegar al fútbol turco. El Betis anunciaba su fichaje media hora antes del cierre del mercado, subrayando que "entre sus logros en su trayectoria suma una FA Cup, una liga belga, una liga neerlandesa y dos Supercopas de los propios Países Bajos. Amrabat es un habitual en la Selección de Marruecos, combinado con el que se encuentra concentrado y donde alcanzó el cuarto puesto en el último Mundial de Catar".

