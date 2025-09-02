Amrabat, fichaje sorpresa del Betis

El internacional marroquí recala en el Real Betis cedido por el Fenerbahçe, sin opción de compra. La eliminación en Champions y la salida de Mourinho puso a Amrabat en suerte y el Betis estuvo atento para conseguir el préstamo de un futbolista que ha pasado por Feyenoord, Club Brujas, Hellas Verona, Fiorentina y Manchester United, antes de llegar al fútbol turco. El Betis anunciaba su fichaje media hora antes del cierre del mercado, subrayando que "entre sus logros en su trayectoria suma una FA Cup, una liga belga, una liga neerlandesa y dos Supercopas de los propios Países Bajos. Amrabat es un habitual en la Selección de Marruecos, combinado con el que se encuentra concentrado y donde alcanzó el cuarto puesto en el último Mundial de Catar".