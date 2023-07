Ampliación de capital de 43 millones en el Betis

Se emitirán total de 117.500 acciones, a un precio de 365 euros cada una. El presidente Angel Haro ha explicado que "es la única solución a los fondos propios negativos que tenemos por valor de 72.090.646 euros. Hay que elegir entre esta ampliación de capital o una plantilla devaluada y que volvamos a estar el 15 en la clasificación". El informe del club heliopolitano sobre este asunto destaca que, con este movimiento, obtendrán beneficios a la hora del limite salarial de la liga y, por tanto, tendrán más facilidad a la hora de inscribir jugadores, porque "el 65% de la ampliación de capital se puede utilizar para inscribir jugadores en los 5 años siguientes a que ésta se produzca en la proporción de 20%-15%-15%-15%-15%. Es decir, el primer año podríamos usar el 20% de la ampliación. Y otra, recuperar las pérdidas por el COVID, porque toda la cuantía de la ampliación que no se use de manera directa para inscribir jugadores se aplicará a la reducción de las pérdidas a recuperar por la pandemia a efectos de límite".

El vicepresidente, José Miguel López Catalán, subrayaba que "estamos en un proceso de crecimiento, y crecer de repente es complicado, sobre todo si tienes una losa financiera que no deja dar pasos adelante. Tenemos un plan estratégico muy ambicioso, y estamos muy convencidos de que va a funcionar bien. Estamos en ese momento. Podríamos evitarlo con grandes ventas u otras soluciones, pero en el momento actual, con la responsabilidad y ambición que tenemos, hemos considerado que era el momento de promover a los béticos esa ampliación". Mientras que Haro detallaba quién y cómo puede acceder a esta compra de acciones. "Cada accionista con una acción derecho de suscripción preferente a esa acción. Habrá sucesivas rondas hasta que no haya acciones disponibles. Si todos los béticos fueran solamente habría una ronda. Si hay acciones restantes, habrá varias rondas, los que hayan acudido a la primera ronda podrían ir a sucesivas rondas. Se podría abrir al abonado si no llega al final", declaró.