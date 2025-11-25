Almeyda: "Tantas ocasiones tienen que definirse"

El equipo nervionense hizo cosas bien, pero sin puntería es difícil puntuar. "El primer tiempo fue bueno, con acciones claras y buen dominio. No pudimos abrir el marcador. Y en el segundo tiempo, en una acción que se podría haber evitado, nos convierten el primer gol y empieza otro partido. Volvimos a equivocarnos y viene el segundo gol. Después pudimos hacer uno, pero ya era demasiado tarde. Hoy vi al equipo jugar uno de los mejores partidos, descontando el resultado, obviamente. La realidad es que tantas acciones de gol tienen que definirse. Nos faltó claridad en muchas de ellas y, en otras, nos encontramos con un gran portero", declaró.

Almeyda explicó que "funcionamos bien pero con errores en los goles de ellos. Nos faltó claridad para la definición y su portero sacó balones increíbles. Saco mucha cosas positivas". Y el domingo, el derbi. "Son partidos únicos, diferentes. Es la fiesta del fútbol para cualquier club, jugar un derbi. Esperamos estar a esa altura y poder regalar a la afición y a nosotros una alegría", afirmó el argentino.