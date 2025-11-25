Cree que fue de los mejores partidos de la temporada

Almeyda: "Tantas ocasiones tienen que definirse"

"El fútbol se trata de hacer goles". Resumen perfecto de Almeyda. Con el fútbol ofensivo y las ocasiones de gol que generó el Sevilla en Cornellá, debió ganar. Y encima, cometió dos errores importantes atrás. El técnico argentino cree que, a pesar de ello, debieron puntuar, porque "tantas ocasiones tienen que definirse". 22 disparos durante el partido. Un sólo gol. Y en propia puerta. Todo lo que no sea fichar un delantero (o dos) en enero, sería una locura.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, durante el partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports entre el RCD Espanyol y el Sevilla FC, este lunes en el RCDE Stadium
El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, durante el partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports entre el RCD Espanyol y el Sevilla FC, este lunes en el RCDE Stadium | EFE/Alejandro García

El equipo nervionense hizo cosas bien, pero sin puntería es difícil puntuar. "El primer tiempo fue bueno, con acciones claras y buen dominio. No pudimos abrir el marcador. Y en el segundo tiempo, en una acción que se podría haber evitado, nos convierten el primer gol y empieza otro partido. Volvimos a equivocarnos y viene el segundo gol. Después pudimos hacer uno, pero ya era demasiado tarde. Hoy vi al equipo jugar uno de los mejores partidos, descontando el resultado, obviamente. La realidad es que tantas acciones de gol tienen que definirse. Nos faltó claridad en muchas de ellas y, en otras, nos encontramos con un gran portero", declaró.

Almeyda explicó que "funcionamos bien pero con errores en los goles de ellos. Nos faltó claridad para la definición y su portero sacó balones increíbles. Saco mucha cosas positivas". Y el domingo, el derbi. "Son partidos únicos, diferentes. Es la fiesta del fútbol para cualquier club, jugar un derbi. Esperamos estar a esa altura y poder regalar a la afición y a nosotros una alegría", afirmó el argentino.

