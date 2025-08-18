Almeyda: "En el segundo tiempo vimos al equipo que buscamos"

Matías Almeyda, a pesar de caer derrotado por un 3-2 en San Mamés, hace una buena valoración de sus jugadores en la segunda mitad del encuentro. A pesar de remontar un 2-0 adverso, el Sevilla no fue capaz de contener la ofensiva del Athletic Club y pierde en Bilbao los primeros tres puntos de la temporada. Sin embargo, para el entrenador sevillista "el partido está dividido en dos". El argentino argumenta que lo que buscan es la actitud ofrecida tras el descanso: "El primer tiempo no lo hicimos bien, en el segundo tiempo vimos al equipo que entrena para jugar así. Tenemos que seguir como en la segunda mitad".

Para el preparador técnico, tras los primeros 45 minutos, vio en el césped "actitud, movilidad, agresividad deportiva, tenencia de balón, combinaciones y llegadas a gol con claridad; detalles que muchas veces deciden los partidos". Un contraste muy grande a la primera fase del partido donde los hispalenses no estaban en juego en muchos momentos, según Almeyda. Con estas conclusiones, el míster argentino asegura que "el camino que tenemos que seguir es el de la segunda mitad".

Los tantos de Lukebakio y Agoumé no fueron suficientes para rascar un punto en La Catedral. Dos goles al filo de cada mitad, el primero de Maroan Sannadi y el segundo de Robert Navarro, y un polémico gol de penalti a cargo de Nico Williams fueron los responsables de la victoria de los leones. Almeyda, al ser preguntado en los medios oficiales del club, no ha querido opinar sobre las decisiones arbitrales.

El Sevilla tiene siete días para corregir aquellos aspectos negativos de San Mamés y lograr la primera victoria de la temporada en el Sánchez-Pizjuán. El próximo lunes, 25 de agosto, los sevillistas reciben al Getafe en la capital andaluza y los locales tratarán de regalar la primera alegría de la temporada a su afición. "Deseamos jugar en nuestro campo. La afición, más allá del resultado, quiere la actitud y la entrega del segundo tiempo. La idea es contagiarlos para que nos empujen y nos den la motivación que necesitamos", explica el entrenador. El argentino debutará en su estadio en un partido oficial donde pretende establecer una sinergia con la grada que les aporte seguridad dentro y fuera del campo.