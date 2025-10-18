TERCERA DERROTA EN CASA

Almeyda: "Si perdonas y no terminas, le das opciones al rival"

El entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, ha manifestado tras la derrota de su equipo ante el Mallorca por 1-3 que "los partidos controlados no están nunca", que "para controlarlos hay que terminarlos" y que "si perdonas y no terminas, le das opciones al rival".

EFE

Sevilla |

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla FC.
Matías Almeyda, entrenador del Sevilla FC. | Agencia EFE

Tras adelantarse en el marcador en la primera mitad con un gol del suizo Rubén Vargas, el Mallorca remontó en diez minutos de la segunda con un tanto de Muriqi y un doblete de Mateo Joseph que, según el técnico de Azul, nacieron de "errores muy infantiles".

"Tuvimos opciones y luego de errores nacen sus goles”, dijo Almeyda, quien añadió que "se habla siempre de no cometer errores" y se había hecho "para evitarlos" y de que "había que bloquear fútbol", aunque no cerraron el partido.

Comentó que en la segunda parte tuvieron "opciones y las decisiones no fueron lo mejor" y consideró que "hay que mantener una regularidad y eso es lo más difícil”.

De nombres propios, enfatizaba que “César (Azpilicueta) y Alexis (Sánchez) marcan tranquilidad con su experiencia y por eso se ficharon" y, tras la lesión del zaguero navarro, dijo que "jugando de local la ausencia de César se notó”

De su charla al final con un aficionado en la grada, apuntaba que “tenía razón, había que darle su espacio, había que escucharlo, estaba enfadado y tenía razón”.

