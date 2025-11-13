Almeyda, en Onda Cero: "Futbolísticamente, sólo nos superó el Rayo... y ganamos"

El técnico del Sevilla ha respondido sobre diferentes cuestiones, insistiendo en la necesidad de que la plantilla dé el máximo de sí para poder lograr los objetivos.

FIN DE LA MALA RACHA: “Las victorias siempre a mí me dan felicidad. Pero hay que trabajar. No nos podemos detener en eso. Lamentablemente, este parate nos separa bastante de los jugadores porque se nos van muchos. Se trabaja totalmente diferenciado. Yo prefiero tenerlos a todos. Los entrenamientos se modifican porque la gente que queda son pocos, los ejercicios son diferentes. Pero bueno, tratamos con los chicos del filial también verlos un poco y desde ese lugar hacer ejercicios que realmente nos sirvan y no que sean vacaciones”

SI GOLEAN ANTE EL BARÇA, ES QUE SABEN Y PUEDEN...: “Es lo más difícil: mantener lo bueno y corregir lo malo. Ahora, como el Sevilla hay muchos, porque debajo del Sevilla hay un montón de equipos. Entonces, creo que estamos en esta competencia de igualdad con respecto a muchos equipos y es verdad que ese partido nos ilusionó a todos. Y después, vino un balde agua fría con esas tres derrotas que nos vuelven a poner otra vez en alerta y desde ahí empezar a trabajar nuevamente desde otro lugar, modificando sistemas, porque a veces no alcanza”

EL SEVILLA, UNA MONTAÑA RUSA: “Cuando se pierden partidos, cuando no sos superado ahí sí me da rabia. Entonces yo hago todo un análisis de todos los partidos. Y digo que el único equipo que nos superó ampliamente, futbolísticamente, fue el rayo y ese día ganamos. Ése es el fútbol. Todos los demás no nos superaron en los 90 minutos. Sí, hubo errores, sí, hubo... podemos llamarle malos cambios de parte mía, porque en la autocrítica entramos todos, pero tantos puntos perdidos donde prácticamente no había que perderlos. No por mérito del rival, sino por errores propios”

DIFICULTAD PARA HACER GOL: “Hay una realidad. Cuando te está jugando en gran parte revertir una situación desde hace dos años, el riesgo que puedes llegar a correr es muy grande. Entonces, muchas veces nos protegemos para no recibir goles, pero te quedas sin fútbol. Porque obviamente tenemos un planteo corto, que teníamos un solo delantero, porque protegés una parte y te falta otra. Y la manta es corta. Entonces, por eso digo que tenemos que ser reales. Si somos reales, este Sevilla va a competir. Nosotros competimos. Pero no se puede prometer nada, porque no estamos para prometer nada”.

OBJETIVOS: “Se verá. Es difícil prometer. Acá hay que trabajar y tratar de que el equipo siga competiendo como si fuese a jugar la última pelota de su vida, que es lo que tratamos de transmitir. Y de a poco rearmar esta situación que hace dos años viene mal. Y yo lo que hablo y, por algo creo que fui contratado, es porque vivía algo en carne propia de lo que están viendo ustedes. Vengo del futuro. Vengo del futuro, entonces, no es tan fácil. ¿Meterle cuatro o la Barcelona? Claro que lo hubiese firmado. Hay cosas que van bien y otras que hay que corregir dentro de lo que todos sabemos. La competencia tiene que ser al 120%”

SU PASADO COMO JUGADOR EN NERVIÓN: “Futbolísticamente no me gustó lo que quedó mío acá. Creo que se esperaba otra cosa. En ese momento dije que el precio no lo ponían los jugadores, porque compraban un mediocampista defensivo a 9 millones de dólares en ese momento y yo era defensivo. Yo robaba balones y los mismos balones que robaba acá, los robaba en River. Y eso hizo que me vendieran en esa cifra, pero acá no alcanzaba. Entonces, por suerte me vio la Lazio, que necesitaba un robador de balones. Ahí construí otro estilo de carrera. Recuerdo el club con el amor que le tengo, recuerdo la ciudad con la pasión que la vivo, con la gente, pero futbolísticamente no…. Yo me muevo por amor. Yo no me muevo por una parte económica, no me interesa. Nací pobre, pobre, pobre. Pobre, no voy a morir, porque tengo algunas vacas y cuanto mucho… me las como después”.