Almeyda: "Este punto vale oro"

El técnico argentino, logicamente, quería ganar, pero valora positivamente el empate y admite que "esto va a ser hasta el último partido, como en años anteriores. Hay que estar tranquilos, este punto vale oro. Nosotros hemos empatado poco. Hago un balance positivo. Tenemos que ir construyendo partido a partido y sumar. Le doy importancia porque veníamos de perder varios partidos y de no marcar, además que el partido se había puesto 2-0. Valoro la actitud, la entrega, el compromiso, la lucha y la interpretación de cada uno de los jugadores. Nos llevamos un punto que estuvo bien porque el partido fue parejo".

Los dos jugadores que vienen de la Copa África, Akor y Ejuke, tuvieron un papel destacado en los minutos de que dispusieron; especialmente el delantero que firmó un doblete. Y Almeyda les agradeció el esfuerzo de viajar nada más llegar de su último partido. "Los muchachos que vienen de la copa son refuerzos para nosotros. Les tengo que agradecer el compromiso, no vieron a su familia y vinieron aquí. Le doy una importancia terrible a no tener vacaciones para estar aquí ayudándonos entre todos", afirmó el míster del Sevilla.