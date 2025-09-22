Almeyda: "Estamos en el camino del cambio"

Almeyda, en su comparecencia en la ciudad deportiva sevillista, en la que este lunes no trabajó con la plantilla al emplazarla para un entrenamiento vespertino en el propio escenario del encuentro, recordó que "en el último partido en casa" frente al Elche (2-2), su equipo "lo hizo bien, aunque no ganase".

Añadió al respecto que entonces ya se percibió "ese buen juego a ratos, la entrega y el compañerismo" que pretende inculcar con la seguridad de que "una cosa lleva la otra. Pasará en casa igual que fuera. Es un tema que no es preocupante".

El técnico bonaerense alabó a sus jugadores porque "han sido inteligentes en la interpretación" de lo que él desea, por lo que cree que "el equipo va de menos a más y eso da confianza", ya que ha "encontrado una forma" de mejorar el rendimiento "y hay que profundizar en ella. Los triunfos dan seguridad", subrayó.

Almeyda no dudó del apoyo de una afición que sólo ha contemplado una victoria del Sevilla como local en todo 2025 -el pasado mayo ante Las Palmas (1-0)- porque "si el equipo está bien, se entrega y lo intenta todo, la gente le dará esa cuota de confianza", aunque precisó que pero corresponde a los profesionales "convencer a todos para que ayuden a sacar esto adelante".

El preparador sevillista destacó que el central francés Tanguy Nianzou, que apenas ha jugado en tres años a causa de las lesiones, "está haciendo lo que hacen todos: jugar y entrenar", si bien admitió que debe ser "protegido en la parte física", por eso lo ha "cambiado pensando en el futuro" en los dos últimos encuentros.

"En tres años lo ha hecho poco, pero queremos tenerlo el mayor número de partidos en la cancha. Beneficia al equipo. Estando bien, es un jugador que marca la diferencia. Nos da velocidad y juego aéreo. La idea es tenerlo muchos partidos", insistió.

Sobre su compañero de línea, el brasileño Marcao do Nascimento, dijo que "se siente bien porque juega y entrena" después de haber sufrido también muchas lesiones, y a pesar que de que "tuvo un error" el pasado sábado que propició el empate momentáneo del Alavés en el partido que ganaron los sevillistas (1-2), "eso no tapa todo lo bueno que hizo. Cuando se es consciente del error, se puede corregir".

Almeyda se refirió al delantero chileno Alexis Sánchez, decisivo en sus apariciones desde el banquillo con una asistencia y un gol, y declaró que "ha mostrado en dos partidos su realidad" porque "lo importante es tener ganas, sin mirar la edad" y el veterano jugador andino "acompaña sus ganas con su profesionalismo. El otro día corrió mucho a una alta intensidad", algo que le "llamó la atención".

El preparador sevillista se acordó de un futbolista inédito aún esta Liga, el central Ramón Martínez, quien "sufrió una lesión en pretemporada y comenzó una competencia con Castrín", otro defensor del filial, que "aprovechó su momento", pero le auguró "futuro" a ambos, ya que "la competencia sana es la única manera de crecer".

Matías Almeyda, además, se refirió al Villarreal, un adversario "armado para jugar otros torneos con una gran inversión", que dispone de "un buen entrenador -Marcelino García Toral- y grandes futbolistas", si bien advirtió que lo que "enriquece cualquier Liga es que no hay partido fácil. Once contra once, todo puede pasar", dijo.