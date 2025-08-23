Almeyda combate las críticas sobre Carmona

El técnico argentino ha sido muy claro. "Si un futbolista desea quedarse en el lugar que ama, creo que el mensaje es al revés. Pero es difícil contentar a todo el mundo. Necesitamos estar juntos y tener esa energía para exigir a nuestros futbolistas que den lo máximo. Estamos en una situación en la que debemos remar para el mismo lado, sin excusas, y buscando que nuestros jugadores rinda al máximo por cuestión de resultados, por la entrega hacia la afición. Me enfoco en que los futbolistas estén tranquilos. No creo que a Carmona le vayan a afectar en el campo esas críticas", declaró.

En cuanto al partido de este lunes ante el Getafe, afirmó que "estamos entusiasmados, con ganas de que salga bien el inicio del torneo en nuestra casa, donde intentaremos hacernos fuertes. Espera un rival siempre complicado, como el entrenado por José Bordalás. Defiende bien, se encierra bien con su estrategia. Trataremos de ver por dónde podemos lastimarlo. Sacó un excelente resultado en la primera jornada, con un partido planteado de forma inteligente, así que nos espera un partido duro, difícil".

En el momento de la rueda de prensa faltaban por inscribir bastantes jugadores: Vlachodimos, Alfon, Suazo, Iheanacho, Rubén Vargas, Álvaro Fernández y Joan Jordán. Pero Almeyda no quiere hacer sangre con ese tema. "Lo de las inscripciones se está viendo, se están ultimando detalles, pero no hay nerviosismo. Contaremos con los que tengamos. Me enfoco en lo que hay. No voy a cambiar mi discurso. Hay chicos jóvenes a los que hay que darles confianza".

Han llegado tres refuerzos pero aún no pueden jugar. Y además, resulta evidente que hay posiciones susceptibles de mejorar, empezando por el centro de la defensa, donde deberá llegar un futbolista (mínimo) para suplir a Badé. Aún así, el míster del Sevilla explicó que "no soy partidario de traer por traer, sino fichar a jugadores que mejoren lo que hay. Por eso me enfoco en los que están y en dar confianza a los que hay. Si viene alguien para mejorar, perfecto. Pero no me gusta traer por traer. Somos de dar confianza y trataremos de ser competitivos con los mejores jugadores que tenemos".