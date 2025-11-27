Alfon, en Onda Cero: "Tenemos nuestras armas para ganar el derbi"

Alfon no esconde su motivación por debutar en los derbis sevillanos. "Hay muchas ganas. Es un partido muy bonito de jugar y muy especial. Lo he visto muchas veces y tengo muchas ganas de que llegue el domingo para que disfrutarlo en persona. Queremos sacar nuestra mejor versión. Llevamos la semana con tranquilidad, trabajando muy bien y hay ganas de que llegue el domingo", ha indicado en la entrevista.

Para el jugador albaceteño, el Betis "es un gran equipo, tiene muy buenos jugadores. Tenemos nuestras armas para ganar el partido", y expresa que "en partidos así, con esta rivalidad, no hay favoritismo claro. Son partidos muy igualados, a cara de perro".

Son ocho partidos los que ha disputado Alfon González desde que llegó al Sevilla, siete de Liga y uno de Copa. "No he tenido toda la fortuna que podía tener: primero, las inscripciones, la lesión en el tobillo... ahora llevo un par de semanas en las que me estoy encontrando muy bien, pero es el míster el que elige", ha comentado.

Por otro lado, el extremo sevillista recuerda con especial cariño un derbi. Fue el Deportivo-Celta B de la temporada 2020-2021, en el que marcó los dos goles celetes. "La gente allí lo recuerda mucho. Es algo histórico, que el equipo filial de tu equipo rival te gane en tu casa no se ve muy a menudo. Nuestra gente disfrutó mucho y fue una gran victoria", rememora.