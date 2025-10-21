Alfon, sí; Mendy, no

El centrocampista francés sufre la misma lesión que Azpilicueta: una lesión en los aductores del muslo izquierdo que no es demasiado grande pero sí lo suficiente para mantenerle, como al defensa navarro, entre dos y tres semanas de baja. Por contra, hay tres futbolistas que podrían volver a estar disponibles. Alfon, con la de este martes, suma ya dos sesiones grupales a buen nivel y podría ser la gran novedad para el viaje a San Sebastián. Nianzou lleva varios días entrenando bien, aunque ha faltado este martes, como también lo ha hecho Joan Jordán, con un proceso gripal.

El regreso de Alfon aportaría mucho a la banda izquierda, mientras que Gudelj podría tener su oportunidad con la lesión de Mendy. Por lo que dijo tras la derrota ante el Mallorca el míster del Sevilla, Almeyda, Alexis irá dosificando esfuerzos.