Alexis Sánchez sólo tiene, de momento, una inscripción provisional en LaLiga

Alexis Sánchez, última incorporación del Sevilla, al que llega libre tras su paso por el Udinese italiano, tampoco trabajó este miércoles a las órdenes del entrenador del equipo, el argentino Matías Almeyda, y está a la espera que su inscripción en LaLiga sea definitiva. El ex del FC Barcelona aún no está incluido en la plantilla en la lista que publica la patronal del fútbol español, que lo tiene en el capítulo de fichajes como 'validado provisional', aunque el delantero, que el próximo diciembre cumplirá 37 años, sí que ha saludado en las últimas horas a los aficionados sevillistas a través del club.

"Un saludo a toda la gente sevillista. Un abrazo grande de Alexis Sánchez y espero verlos en el estadio con su apoyo. Hasta luego", destaca en las redes sociales el chileno vestido con la camiseta del club andaluz.

Almeyda, mientras, aprovecha esta semana, en la que no hay competición del clubes por los partidos programados por las selecciones nacionales, para que los últimos en llegar se adapten lo antes posible a los compañeros y a los métodos y sistemas del cuerpo técnico. La plantilla volvió a los entrenamientos este miércoles en la ciudad deportiva con los mismos futbolistas que el martes, entre ellos los otros fichajes de última hora, casos del defensor portugués Fábio Cardoso, el centrocampista francés Batista Mendy y el defensa César Azpilicueta.

Sigue también sumando entrenamientos el central francés Tanguy Nianzou, quien se lesionó en pretemporada y que aún no ha podido debutar este curso en partido oficial, mientras que permanecen al margen por lesiones el extremo nigeriano Chidera Ejuke, el delantero nigeriano Akor Adams, el medio suizo Djibril Sow, el centrocampista Joan Jordán y el defensa Ramón Martínez. Tampoco están con el equipo los futbolistas que se han ido con sus respectivas selecciones nacionales, que son el griego Odisseas Vlachodimos, el noruego Orjan Nyland, el chileno Gabriel Suazo, el serbio Nemanja Gudelj y el suizo Rubén Vargas.

La plantilla volverá a ejercitarse el jueves, descansará el viernes y el sábado y reanudará el trabajo en la tarde del domingo, día en el que se aumentará la preparación del próximo partido, que será al viernes siguiente, 12 de septiembre (21.00 horas), en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Elche, de la cuarta jornada de LaLiga.