Alarcón, sobre Antony: "En enero jugar para él aquí era un 7, ahora es un 9"

El próximo jueves, el ambientazo está asegurado en el Villamarín. Según ha manifestado Ramón Alarcón en Onda Cero Sevilla, "para mí, sería un grandísimo logro acercarnos a las 55.000 personas en un partido europeo en un jueves, al que además hemos tenido que ir con el hándicap de los niños, que sabemos que casi el 40% de abonos infantiles no se activan por el horario del día siguiente lectivo. Es verdad que es Viernes de Dolores, que ya empieza un poco a nivel escolar casi la Semana Santa, y a lo mejor eso no los consigue animar. Muchos bèticos hacen un esfuerzo: los que vienen de fuera, los que vienen de aquí.. Al final llega uno tarde a casa, aldía siguiente es un día laborable, pero va a ser un entradón, y además creo que va a haber mucha ambientación. Hemos intentado tirar con el tema del “Betis, alé”, que ha sido un himno que ha recuperado la grada casi de forma espontánea y los jugadores en el vestuario cuando han celebrado la victoria. Recuerdo en Guimaraes que hicieron un poco el grito suyo, y hemos invitado a todos los béticos que traigan la bandera del “Betis, alé”, que nos acompañó en la final de la Cartuja, y esperemos que esa aura siga siendo positiva.

Por otro lado, preguntado sobre un posible ampliación de contrato del técnico, Manuel Pellegrini, que tiene firmado en Heliópolis hasta 2026, el CEO bético ha indicado que “la idea sería sentarnos en verano, porque ni ahora toca, ni tocaba cuando vino la época de hace mes y medio, después de Vigo, que hubo cierto ruido. Ahí le dimos toda la tranquilidad, tanto él como nosotros. No tocaba hablar de Pellegrini porque tenía más de un año. Ahora mismo tenemos que estar centrados, y todos estamos centrados. Nos quedan siete semanas de campeonato. Cuando acabe la temporada, sabremos en qué competición jugamos, y serán los momentos de tomar decisiones de ese calabro, decisiones importantes”.

Además, Alarcón se ha mostrado "moderadamente" optimista con la continuidad de Antony una temporada más. "Soy optimista en el sentido de que hay dos elementos que están a nuestro favor, que no estaban en enero. El jugador mostró en enero su deseo de ir al Betis por encima de otro sitio. Hablando con su agente y con el jugador entendieron que Sevilla era el sitio y la ciudad para desarrollarse. Pero eso ahora lo ha vivido, y el jugador lo ha mostrado. Lo dice públicamente, que está encantado aquí, y que aquí se encuentra muy bien, y que él tiene deseo de jugar el Mundial del 2026. Quiere jugar, y si el deseo de venir en enero era un 7, pues ahora es un 9, de quedarse aquí. Por otro lado, en el Manchester, su mayor preocupación, fue el convencimiento en enero, que por eso prefirió el Betis, y por eso hicimos ese contrato donde había unas penalizaciones por si no jugaba el jugador, era que lo que quería es que el jugador jugara, no tenía más interés que en recuperar activos, que a lo mejor puede obtener un millón de euros más, un millón y medio de euros más de otro club que lo había, pero donde el jugador a lo mejor no iba a tener un rol tan importante. Entonces, esas dos cosas las tenemos de nuestro lado. Lógicamente, si el Manchester tiene una oferta muy importante, probablemente intente convencer al jugador de que la acepte"