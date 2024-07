Adrián: "¡Qué bonito que el camino nos haya vuelto a unir!"

Explicó que ahora es un guardameta "con más experiencia, más hecho y con algún que otro título" y que el regreso supone "un momento de plenitud y felicidad". Adrián recordó que le "tocó salir del Betis", de donde no quería marcharse, pero que irse "fue una oportunidad" y que ha vivido en Inglaterra "once temporadas de crecimiento como futbolista profesional y como persona", aunque ya "era el momento de volver a pesar del ofrecimiento del Liverpool para seguir un año más", precisó. El portero hispalense, de 37 años y que ha firmado por dos campañas, señaló que "nunca" dejó "de estar aquí ni de mantener el contacto con la gente del club", por eso consideró que "es bonito haber vuelto a unir los caminos" con un Betis que "desde 2013, ha cambiado en todo y ha mejorado increíblemente".

Para Adrián San Miguel, "sólo el cielo es el límite" y él llega "con la máxima exigencia hacia el vestuario" y la idea de "ayudar a los canteranos e inspirar a los demás junto a los jugadores más veteranos. La idea es lograr títulos con el Betis", dijo. Añadió que "después de varias temporadas en el Liverpool, le ha sido "inculcado el gen ganador". "Ganar es muy bonito y cuando lo pruebas, no quieres otra cosa", señaló el meta, que se ha definido como "un competidor" que no llega "con la etiqueta de tercer portero", sino a "intentar jugar lo máximo posible".

El presidente del Betis, Ángel Haro, por su parte, señaló que la de Adrián San Miguel "no es una presentación más, sino la vuelta a casa" de" un futbolista que "se fue de Sevilla hace once años a una liga tan competitiva como la inglesa y es un motivo de alegría que vuelva" a este club, que estaba "anhelando su regreso desde hace unos años pero no se ha podido concretar hasta este verano". El dirigente bético cree que "como gran portero que es", Adrián "ayudará al equipo a ganar partidos" y que "otro aspecto destacable es su experiencia", pues "ha compartido vestuario con grandes jugadores y entrenadores", de modo que "podrá poner ese conocimiento al servicio del Betis en forma de liderazgo", relató.

El director deportivo de la entidad, Manu Fajardo, también intervino en la presentación de Adrián, abundó en esa línea al indicar que este portero "va a aportar al vestuario el gen competitivo que trae de la Premier y el ADN de las trece barras" al ser un futbolista que "se ha acostumbrado a ganar y esa experiencia va a servirle de mucho al Betis".