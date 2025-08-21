El adiós de Badé. "Ha sido la experiencia más bonita de mi vida"

El francés escribió esta nota en redes sociales: "Sevillistas quería daros las gracias por todo! Hemos vivido los mejores y los peores momentos pero siempre juntos! Ahora es el momento para mí de ver otras cosas y soy el mas feliz porque he tenido la suerte de encontraros, de tocar plata y de disfrutar cada partido con vosotros. Luchar por ese escudo fue la experiencia la mas bonita de mi vida. Os amo con todo mi corazón y seré un sevillista hasta la p... muerte !!".

El Sevilla pagó 12 millones por él y ahora lo vende casi por 30, tras un gran rendimiento deportivo. Según hemos podido saber, las cifras definitivas son las siguientes: el Bayer Leverkusen paga 28 millones de euros, de los cuales dos millones irán a parar a las arcas del Rennes, el exequipo de Loic Badé, por contrato. Y además hay 3,5 millones de euros en pluses por objetivos, de los que 1,5 millones son de fácil cumplimiento y otros 2 millones, algo más exigentes. Así que, como fijo, el Sevilla se embolsa 26 millones y libera masa salarial para poder inscribir a algunos jugadores de los que faltan.