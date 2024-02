El Sevilla ha anunciado que "Marcos Acuña, que se tuvo que retirar por problemas físicos el pasado sábado en Mestalla en el descanso, sufre una lesión miofascial en el recto anterior del muslo izquierdo, según informan los servicios médicos del Sevilla FC. El jugador queda a expensas de evolución". Si Quique Sánchez Flores sigue con su defensa de tres con dos carrileros, Ocampos y Pedrosa pueden disputarse ese puesto por la banda izquierda, pero habrá que ver si el argentino de Quilmes está recuperado de sus problemas en el isquiotibial. Este miércoles ha vuelto al trabajo con el equipo, al igual que Nianzou. Si no llegara Ocampos a tiempo, logicamente sería Adriá Pedrosa el carrilero zurdo y el total de bajas se iría a ocho: junto a Agoumé, Marcao, Lamela, Nianzou, Gudelj, Lukebakio y Mariano. Kike Salas no ha trabajado con el grupo, aunque no debería perderse el choque del Bernabeu.