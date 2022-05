¿Sin Acuña, Navas y el Papu para el Metropolitano?

Si no llegara a tiempo ninguno de los tres, Montiel jugaría en la derecha, Augustinsson en la aizquierda y posiblemente Rakitic volvería al centro del campo, tras el banquillazo sufrido ante el Mallorca. Tras el entrenamiento de este viernes, tendrá la última sesión este sábado, tras lo cual se producirá la rueda de prensa de Lopetegui y el viaje a Madrid. Recordemos que el conjunto colchonero tiene asegurada su plaza Champions, aunque no querrá perder la plaza. Si el Sevilla sacara un punto, se aseguraría que el Real Betis no le puede adelantar y, por tanto, jugaría seguro la Champions League 22/23. Y si no sumara ningún punto en el Wanda, aún tendría la oportunidad de hacerlo en el último partido en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Athletic Club de Bilbao, que puede estar jugándose ese día una plaza de Europa Leage o de Conference. Un punto de seis y... objetivo cumplido. No parece difícil, pero...