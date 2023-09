22.000 sevillistas... y Ramos

Más de 22.000 aficionados recibieron entre vítores y aplausos a Ramos en su regreso a casa, 18 años después. Explicó que quiere "hacer cambiar de opinión" a ese sector, Biris Norte, que no le quiere. El presidente había bromeado con el interés del camero por volver al Sevilla diciendo aquello de "y yo quiero un avión". Y el director deportivo escenificó el cambio de opinión con la entrega, entre bromas, de un avión de miniatura. Sergio se mostró muy emocionado en su regreso y afirmó que quiere ganar títulos con su Sevilla. "Esto es un sueño hecho realidad. Quiero agradecer al presidente, vicepresidente, director deportivo, afición, por abrirme las puertas y permitirme volver. También a mi hermano René que ha estado siempre conmigo. Hemos pasado mucho y hemos estado hombro con hombro y aquí estamos firmes 18 años después. Me fui siendo un niño, soltero, y hoy vuelvo con mi mujer y cuatro hijos. No tenía sentido tomar otra decisión que no fuera volver aquí. También quería acordarme de Puerta, que tenía una deuda con él y desde arriba nos sigue ayudando y mandando esa fuerza. También mi abuelo, por hacerme sevillista, y a mi padre por haberme convertido en la persona que soy, por la humildad que me inculcó. Lo he intentado hacer de la mejor manera y hoy estoy también por él. Solo falta aportar mi rendimiento y creo que tengo tablas para hacerlo", declaró.

El camero tiene claro que quiere "ganar algo con mi equipo. Ojalá pueda aportar mi mejor nivel y cumplir los objetivos". Sobre las negativas durante el verano, comentó que "siempre he sido optimista y en el fútbol muchas cosas quedan como anécdota. Si estoy aquí es por algo y es una decisión consensuada. Estoy aquí por ellos y que me permitan volver es para estar agradecido. No es algo que vaya a tener en cuenta porque estamos en el mismo barco y con el mismo escudo. Tenemos muchos intereses que defender juntos y lo demás es pasado. Había esa esperanza que es lo último que se pierde. Siempre tuve la esperanza, hice la maleta, la volví a deshacer y al final el destino está escrito. Esa ilusión que hemos tenido ha hecho que se den las cosas. Cuando se me llama, la primera opción era volver a casa y era una necesidad emocional. Pude continuar en París pero pensaba que el ciclo había terminado. No era por dinero ni años. Era sentimiento y donde iba a tener eso era aquí. Ojalá tenga suerte como Navas y Rakitic y pueda volver levantando títulos. Creo que podemos hacerlo aunque es difícil, pero lo primero que hay que hacer es creer y luego afrontarlo. Ellos son un ejemplo y vamos a juntar un buen grupo con mentalidad ganadora". En cuanto esa esperada llamada, reconoció que "mi hermano vino a casa y me dijo que teníamos que hablar. Hubo poco debate cuando me contó la propuesta, fue la última en llegar, pero la primera. Fue maravilloso porque llevaba tres meses esperando y se hizo posible". No ha parado de pedir perdón desde que aterrizó. "Soy el primero en volver a reconocer y pedir disculpas a todo el que se sintiera ofendido. Fue un error y espero que sepan perdonarme porque todos llevamos el mismo escudo en el pecho. Quiero demostrar que vengo a defender ese escudo con mi fútbol", afirmó en la rueda de prensa de presentación.

Viene a aportar desde ya, porque "he entrenado mucho y duro. Me encuentro bien pero necesitaba estar en la hierba y con el equipo iré encontrando mi mejor versión para estar disponible cuanto antes. Puedo dar esa poca sabiduría que haya podido aprender en esos 20 años en la élite. Creo que en el fútbol no hay edad. En el césped es donde tienes que demostrar el DNI. Tanto unos como otros tenemos que dar ese punto de madurez en momentos complicados. Me pongo a la orden del míster. Intentaremos adaptarnos, queda tiempo para el próximo partido y veremos. Tenemos una relación buena".

Un mensaje para Pablo Blanco: "Mi mayor agradecimiento y cariño. Pablo fue de los primeros que me vio e hizo hincapié en mi cambio de posición al lateral. Medio me convenció, me quedé jugando de lateral derecho, iba más arriba y creo que no le falló el ojo. Quiero agradecer todo lo que ha hecho por mí". Y para Joaquín Caparrós: "Al míster, agradecerle lo que vio en mí para hacerme debutar y por apostar por la juventud y darme esa confianza. No todos los entrenadores tienen esa personalidad". Por último, habló de la polémica de Rubiales: "Ha tenido un comportamiento inaceptable y se ha equivocado. Hay que aprovechar para volver a felicitar al equipo femenino por lo conseguido, que es de lo que se tendría que hablar. Mi enhorabuena y espero que el fútbol tenga los representantes que realmente merece".