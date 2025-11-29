14 detenidos en una pelea entre ultras en la antesala del derbi

Decenas de aficionados ultras de los dos equipos se citaron en el barrio de Nervión para pegarse sobre las 04.30 de la madrugada. La multitudinaria pelea, en la que incluso se lanzaron bengalas y material pirotécnico, terminó con una intervención de la Policía Nacional. Hubo 14 detenidos, todos ellos con edades comprendidas entre los 19 y los 32 años, debido a delitos de lesiones, desórdenes públicos y riña tumultuaria. Sufrió lesiones uno de los policías que intervino. Los seguidores, que portaban objetos contundentes y mucha cantidad de elementos pirotécnicos, fueron frenados por los agentes. La Policía Nacional, que tenía establecido un amplio dispositivo policial preventivo, tal y como ya se informó tras la Junta de Seguridad celebrada en la Subdelegación del Gobierno, se encontraba monitorizando los movimientos de los ultras de ambos equipos, lo que permitió una rápida intervención para disolver la riña y detener a algunos de los implicados.