(1-1) Golazo de Lukebakio y poco más

Poca cosa del Sevilla en el último amistoso. Los franceses pusieron las ocasiones, aunque con escasa puntería, y el equipo nervionense un gran gol, marca de la casa, de Lukebakio. En el minuto 36, entrada por la derecha del belga, se mete hacia adentro, y le pega de cine con la zurda. Tampoco es que hiciera mucho más en el partido. Los de Almeyda estuvieron lentos, desajustados atrás y con muy poca presencia en ataque.

Cabe destacar que en el primer tiempo, el técnico argentino jugó con un 3-5-2, con Juanlu (sí, titular) como carrilero diestro y Suazo de carrilero izquierdo. Los centrales fueron Carmona, Castrín (el mejor del partido y posiblemente titular en San Mamés) y Marcao. En el segundo tiempo, el míster cambió a un 4-5-1, con muchas sustituciones y oportunidades para canteranos. El encuentro fue gris, feo, espeso y con demasiadas concesiones sevillistas atrás, afortunadamente no aprovechadas por el Toulouse. Gustaron las ganas de Alfon por su banda, la izquierda. Ahora ya, a pensar en el Athletic Club y ver si algunos de los lesionados pueden estar en Bilbao. Y es que el Sevilla se presentó en tierras francesas con las ausencias por lesión de Idumbo, Ejuke, Ramón Martínez, Badé, Nianzou, Oso, Jordán, Vargas y Pedrosa.

Ficha técnica:

Toulouse FC (1): Restes; Cresswell, Methalie, McKenzie; Kamanzi, Canvot, Sauer, Donnum; Magri, Gboho y Edjouma. También jugaron Casseres, Hidalgo, Vossah, Saka, Faty, Garondo, Koumbassa y Bakhouche.

Sevilla FC (1): Nyland; Juanlu, Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Gudelj, Agoumé, Sow; Lukebakio y Akor Adams. También jugaron Marcao, Isaac, Peque, Iheanacho, Alfon, Rivera, Altozano, Manu Bueno y Sierra.

Árbitro: Jeremy Stinat (Francia). Amonestó al local Donnum y al visitante Isaac.

Goles: 0-1, min. 36: Lukebakio. 1-1, min. 86: Santiago Hidalgo.

Incidencias: Partido amistoso de pretemporada celebrado en el Stadium Municipal de Toulouse ante 13.100 espectadores. El defensor chileno Gabriel Suazo, recién fichado por el Sevilla procedente del club local, fue homenajeado en los prolegómenos.