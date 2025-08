(1-1) No desentonó el Sevilla ante un Marsella de Champions

En lo positivo hay que aplaudir el buen partido de futbolistas como Nyland, que tuvo intervenciones de mérito; Djibril Sow, que hizo un buen partido y marcó un golazo desde fuera del área; además de la entrega en el segundo tiempo de un combativo Peque. En la parte negativa hay que reseñar el bajo rendimiento de Carmona y Gudel, así como algunas jugadas de Kike Salas a nivel defensivo en las que no estuvo acertado. No jugó Ejuke por una lesión miofascial en el aductor largo del muslo derecho. El club no ha especificado el grado de dicha lesión, así que, como mínimo, estará 10 días fuera de combate. Podrían ser más.

O. MARSELLA: Rulli, Murillo, Balerdi, Medina, Gomes, Hojbjerg, García, Rabiot, Greenwood, Rowe y Gouiri.

SEVILLA FC: Nyland, Carmona, Gudelj, Kike Salas, Suazo, Agoumé, Sow, Lukebakio, Vargas, Idumbo y Akor. También jugaron Ramón Martínez, Castrín, Pedrosa, Oso, Manu Bueno, Rivera, Peque, Iheanacho, Edu Altozano y Alberto Flores.

GOLES: 1-0 Greenwood, minuto 24. 1-1 Sow, minuto 34.