Gol de Bartra de cabeza

(1-1) Un Betis de más a menos rescata un punto en Vigo

La típica expresión del fútbol de "un equipo de más a menos" es la que refleja lo que hizo el Betis en Balaidos. En el primer tiempo fue mejor y en el segundo fue superior el Celta. Muy floja segunda parte del conjunto verdiblanco y poca aportación de los suplentes. Debutó en liga Dani Pérez. Un punto que coloca al Real Betis sexto, aunque con un partido más que el resto.

Carlos Hidalgo | EFE

Sevilla |

Los jugadores del Betis celebran tras marcar ante el Celta, durante el partido de LaLiga de fútbol que Celta de Vigo y Real Betis disputan este miércoles en el estadio de Balaídos
Los jugadores del Betis celebran tras marcar ante el Celta, durante el partido de LaLiga de fútbol que Celta de Vigo y Real Betis disputan este miércoles en el estadio de Balaídos | EFE/Salvador Sas

El Betis sigue sin perder, aunque se esperaba más de los de Pellegrini. Se adelantó el equipo verdiblanco con un tanto de Marc Bartra al filo del descanso, pero tuvo que sufrir muchísimo en la segunda parte, cuando su rival igualó con un tiro de Hugo Álvarez y rozó la remontada con un cabezazo de Ferran Jutglà que sacó Álvaro Valles, que había fallado en el tanto celeste. Incapaz de generar juego, el Celta no pudo imponerse a un Betis más ordenado en el primer tiempo. El equipo de Pellegrini dominó y disfrutó de las mejores ocasiones. Suya fue la primera con un potente disparo desde la frontal del Cucho Hernández que se marchó fuera por centímetros.

No se sintió cómodo el Celta, que arrancó con siete novedades en su once respecto al de Mallorca. Pese a ello, respondió rápido con un cabezazo de Javi Rodríguez y un tiro cruzado de Pablo Durán después de una buena jugada colectiva de su equipo, que salió bien de la presión alta del rival. El Celta era incapaz de estirarse. Y una pérdida de Ilaix Moriba en la construcción del juego dio origen a la mejor ocasión del partido hasta ese momento. El serbio Ristic evitó bajo palos el 0-1 de Rodrigo Riquelme, después de que el exrojiblanco recogiese un mal despeje del portero Ionut Radu, rápido en la salida para evitar el remate de Lo Celso. Respiró el equipo gallego, pero no demasiado. Al filo del descanso, Marc Bartra sacó a relucir el grave problema del Celta en la defensa de las acciones de estrategia. El capitán verdiblanco cabeceó completamente solo un córner ejecutado por el argentino Lo Celso.

Giráldez movió ficha en la caseta. Sentó a un intrascendente Williot Swedberg para meter a Javi Rueda, que solo necesitó un minuto para mostrar su potencia. Un centrochut suyo, despejado con dificultad por el debutante Álvaro Valles, levantó a los aficionados de sus asientos. El Celta parecía tener más dinamita, y el efecto fue inmediato. En el minuto 47, Hugo Álvarez igualó el partido con un tiro en el que se encontró con la colaboración del portero bético, al que se le coló el balón entre las piernas. Con el empate y toda la artillería en el campo -Jutglà, Aspas y Bryan Zaragoza tuvieron más de 20 minutos-, el Celta se adueñó del partido. Pellegrini también refrescó su once para evitar una remontada celeste como la del curso pasado en Balaídos. Entraron Valentín Gómez, Bakambu y Chimy Ávila. Antes ya lo había hecho Pablo García por la lesión de Aitor Ruibal.

De poco sirvió. El partido tenía color celeste. Y en el minuto 83, Álvaro Valles evitó el 2-1 con una espectacular parada al cabezazo de Ferran Jutglà, que culminó una gran jugada colectiva de los de Giráldez en una acción en la que semejó estar en fuera de juego. A partir de ahí, el Betis aguantó con solvencia el punto.

- Ficha técnica:

1; Celta: Radu; Yoel Lago, Javi Rodríguez, Ristic (Marcos Alonso, min.57); Mingueza, Moriba, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez (Bryan Zaragoza, min.72); Swedberg (Javi Rueda, min.46), Pablo Durán (Aspas, min.72) y Borja Iglesias (Jutglà, min.66).

1; Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Altimira (Valentín Gómez, min.71), Fornals; Aitor Ruibal (Pablo García, min.53), Lo Celso (Dani, min.89), Riquelme (Bakambu, min.71); y Cucho Hernández (Chimy Ávila, min.71).

Goles: 0-1 Bartra, min.45; 1-1 Hugo Álvarez, min.47

Árbitro: Jesús Gil (comité extremeño). Amonestó a Yoel Lago (min.73) por parte del Celta, y Altimira (min.33) y Pablo García (min.93) por parte del Betis.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga, adelantado por los compromisos de ambos equipos en la Liga Europea, disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 20.302 espectadores.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer