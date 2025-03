No gana en casa desde el 14 de diciembre

(0-1) Así es dificil, Sevilla

El Sevilla no es capaz de enlazar dos victorias seguidas. No hay manera. Es un equipo mediocre, que un día hace algunas cosillas bien y otros evidencia sus carencias. De ahí que esté en mitad de la tabla. Si quiere soñar con algo más, no puede jugar partido como el de este domingo ante el Athletic. "Hemos hecho un partido muy malo", ha dicho Pimienta. Tiene razón. No gana en su estadio desde el 14 de diciembre. Así será difícil pelear por Europa.

EFE | Carlos Hidalgo