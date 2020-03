Dado de alta el primer paciente contagiado por coronavirus en Sevilla y ya no hay pacientes ingresados en Andalucía

NO SE PREVÉ SUSPENDER GRANDES EVENTOS

El estado de los pacientes ya confirmados sigue siendo estable, algunos de ellos asintomáticos, y también continúan en seguimiento activo en su domicilio con todas las garantías de seguridad y atención, tal y como dictaminan los protocolos del Ministerio de Sanidad para estos casos. Se trata de un médico y dos sanitarios que habían tratado con ese paciente en el Hospital Virgen del Rocío. En las últimas horas no se ha registrado ningún nuevo caso de contagio en Andalucía.

El grupo Asesor de Coronavirus en Andalucía, que transmite un mensaje de tranquilidad, mantiene contacto permanente y colaboración con el Ministerio de Sanidad para reforzar las medidas operativas según los criterios que se vayan definiendo en cada momento. La portavoz, Inmaculada Salcedo, ha pedido en Onda Cero no perder la calma y confiar en las autoridades sanitarias porque aunque se contagia con facilidad al toser o al estornudar, tiene una baja letalidad y se puede prevenir con sencillas medidas higiénicas. Sobre la posibilidad que baraja el gobierno central de restringir los habituales besamanos de Semana Santa o las aglomeraciones para prevenir posibles contagios, la Junta no lo baraja de momento aunque sí apunta a que prácticas culturales como los besamanos o el agua bendita no son recomendables.

El director del centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado este lunes en rueda de prensa que "la medida específica de hacer prohibiciones específicas sobre cosas muy concretas está sobre la mesa. Las medidas de higiene se tienen que extremar y son básicas para evitar la transmisión".

Entre esas prohibiciones a las que ha aludido Simón se encuentran los múltiples besamanos y besapiés que se celebran en Sevilla en estas fechas de Cuaresma. Simón entiende que «es una decisión que se tiene que tomar conjuntamente entre la comunidad autónoma que se vea afectada y el servicio central». Pero, sobre todo, ha afirmado que, como norma general, "las medidas de higiene se deben extremar y la gente es suficientemente consciente de lo que puede o no ser un riesgo". La portavoz de la comisión especial de coronavirus en Andalucía, Inmaculada Salcedo, lo explicaba así en el programa "La Brújula de Andalucía. En clave sur" de Onda Cero:

También te interesa:

Sanidad valora prohibir besar las imágenes esta Semana Santa por el coronavirus

¿Cuáles son los síntomas del coronavirus?

¿El uso de mascarillas evita el contagio del coronavirus?

Los bulos sobre el coronavirus que circulan por las redes sociales

Estas son las recomendaciones que da Exteriores si vas a viajar a países con coronavirus