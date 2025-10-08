Crece la demanda de la cirugía facial ambulatoria, que permite resultados visibles sin ingreso hospitalario

Tras la preocupación por tener un cuerpo lo más en forma posible durante el verano, el otoño llega a las clínicas de estéticas con alta demanda de mejora en lo más visible: la cara. La cirugía facial ambulatoria se ha consolidado como una de las opciones más demandadas en medicina estética y cirugía plástica durante estas fechas. Impulsado, quizás, por el hecho de que este tipo de procedimientos se realice en un solo día, sin necesidad de hospitalización, permitiendo al paciente volver a casa pocas horas después y retomar su rutina habitual en muy poco tiempo.

Según explica la Doctora Ana Martínez Padilla, cirujana plástica y directora médica de Aurea Clinic, “se trata de procedimientos quirúrgicos realizados en el rostro que no requieren ingreso ni pernoctación. El paciente llega a la clínica, se le interviene —a veces con anestesia local o con sedación suave— y, tras un breve periodo de observación, puede regresar a su domicilio el mismo día”.

La especialista subraya que los avances en técnicas quirúrgicas, anestésicas y de recuperación postoperatoria han hecho posible que este tipo de intervenciones sean cada vez más seguras y cómodas. Entre las cirugías faciales que pueden realizarse de forma ambulatoria destacan la blefaroplastia (para eliminar el exceso de piel o las bolsas en los párpados), la otoplastia (corrección de orejas prominentes), la bichectomía (afinamiento del rostro mediante la extracción de la grasa de las mejillas) y diferentes tipos de lifting o mini lifting facial, con resultados naturales y cicatrices mínimas. También se incluyen procedimientos menos conocidos pero cada vez más solicitados, como la frontoplastia, que permite reducir el tamaño de la frente mediante el avance del cuero cabelludo.

“La cirugía facial ya no implica grandes periodos de reposo ni recuperaciones dolorosas”, señala la doctora. “Hoy en día, con una buena planificación, un paciente puede someterse a una cirugía facial por la mañana y estar en casa por la tarde, con mínimas molestias y una recuperación sorprendentemente rápida.”

Recuperación avanzada

Aurea Clinic complementa estos procedimientos con terapias avanzadas de recuperación, como la aplicación de ultrafrío para reducir inflamación y dolor, bioestimuladores, el uso de Indiba Deep Care —tecnología de regeneración celular y cicatrización— y la cámara hiperbárica de media presión, que mejora la oxigenación celular y acelera los procesos de curación.

Sin embargo, la Dra. Martínez Padilla advierte sobre los riesgos que puede ocasionar el intrusismo profesional en este tipo de tratamientos: “A veces, al escuchar la palabra ‘ambulatorio’, se tiende a pensar que son procedimientos simples o sin riesgo, y no es así. Están surgiendo muchos casos de personas que se someten a intervenciones en manos no cualificadas, con resultados muy graves. Aunque las técnicas sean menos invasivas, siempre deben realizarse por cirujanos plásticos especializados y en centros acreditados.”

La especialista insiste en la importancia de la formación médica y la seguridad del paciente: “Nuestra preparación es larga y muy específica. Y planificar una cirugía facial requiere precisión, conocimiento anatómico y sentido estético. Por eso es fundamental confiar solo en profesionales titulados. Es algo crucial para evitar riesgos y conseguir los resultados que el paciente nos demanda porque está en riesgo algo tan importante como la imagen que muestras a todos”.