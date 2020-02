Ciudado con los baches

El delantero argentino del Sevilla FC Lucas Ocampos (c) remata ante el defensa del Deportivo Alavés Rubén Duarte / EFE

El crédito con el que Lopetegui comenzó la liga, cuando se veía al Sevilla ser un equipo y conseguir buenos resultados, puede resultar erosionado por la eliminacion copera y este bache en el que ha caido el conjunto sevillista en liga. Por ello, y por no seguir alimentando al monstruo de las dudas, es menester empezar a ganar y espantar a ese monstruo y a todos los fantasmas que le puedan acompañar. Los próximos partidos son clave y el primero tendrá lugar el jueves en Cluj, ante el líder de la liga rumana que ha sumado 11 puntos de los últimos 15 disputados en su campeonato. Es cierto que aún quedaría la vuelta en el Sánchez Pizjuán, pero mal haría el Sevilla si no saca un buen resultado dado lo caldeado del ambiente entre sus aficionados. Luego deberá rendir visita a un Getafe que es el equipo revelación. Los de Bordalás se han destapado como un equipo tremendamente rocoso al que es muy difícil meter mano. Tras el encuentro del Coliseum llegarán los rumanos a Nervión y después, otra vez en la matinal, el Sevilla recibirá a un meritorio Osasuna que es decimoprimero. Nadie quiere recordar cómo se le cayó el equipo a Machín, que fue destituido en marzo tras caer en la copa en cuartos de final con remontada del Barça de aquel 2-0, ser eliminado en octavos de final de la Europa League en aquel partido increible en Praga ante el Slavia y protagonizar una nefasta racha liguera con sólo 7 puntos sumados de 33 en juego. Y para que no aparezcan aquellos fantasmas, unicamente hay una formula: ganar.