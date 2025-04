Cinco planes de ocio para el fin de semana en Sevilla

TEATRO

En Sevilla hay que morí, así se llama la obra de teatro que se estrena hoy en el Cartuja Center. Durante todo el fin de semana, la comedia de la compañía sevillana Lapava Teatro tiene como protagonistas a las santas patronas de nuestra ciudad: Santa Justa y Santa Rufina. El espectáculo está interpretado por los actores David Sigüenza y Eva Rubio. Viernes y sábado a las 20:30 horas, excepto el domingo a las 19 horas.

LIA KAI

Alli mismo hoy, canta hoy Es Lia Kali , cantante barcelonesa que publicó su primer trabajo discográfico titulado "Contra todo pronóstico" y que reproduce hoy en concierto con las colaboraciones de Nanpa Básico y SFDK entre otros artistas. El concierto es a las 21 horas.

CAMELA

Concierto de Camela en el nuevo auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, en Fibes. Los reyes de la de tecno-rumba , Dioni Martín y Ángeles Muñoz, acaba de celebrar su trigésimo aniversario en el mundo de la música y comienzan una nueva titulada "+ de 30", con la que están visitante distintos lugares de la geografía nacional. El concierto es a la las 21 horas.

Y vuelve un año más, el Mangafest, pero en versión Deluxe. sábado y domingo, primera edición del Festival de Cultura Asiática y Ocio Digital de Sevilla en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Una nueva adaptación que sustituirá a la edición estival. Los primeros invitados son Destripando la historia y el presentador Jordi Cruz y se organizarám concursos, una zona gastronómica, actuaciones, torneos y también propuestas infantiles.

sábado 5 y domingo 6 de 10 a 20 de la tarde.

DJ SYMPHONIC AND ROYAL FILM CONCERT ORQUESTA

Y terminamos con DJ Symphonic and Royal Film Concert orquestaEl domingo concierto de esta agrupación en el auditorio del Cartuja Center que ofrece una selección de versiones de temas pop entre los que se podrán escuchar "We will rock you" y "Bohemian rhapsody" de Queen, "Viva la vida" y "A sky full of stars" de Coldplay, o "Titanium" de David Guetta, "One more time"de Daft Punk y "Mamma mia" de ABBA. Arranca a las 20 horas.