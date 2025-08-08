Cinco ideas de ocio para el fin de semana en Sevilla

VIOLIN BACH

Una buena y clásica opción son los conciertos de la vigésima sexta edición de las Noches en los Jardines del Real Alcázar. Un ciclo má que asentado porque une el fresquito de las noches con la espectacularidad de los jardines del real alcazar. Druante todo el verano, el ciclo ofrece sesenta y tres recitales. Esta noche a las 22:30, música antigua con el programa titulado Bag for strings con la formación Eternal Trio dentro del ciclo Siempre Bag y Jóvenes talentos. Mañana sábado a la misma hora con musica clásica dentro del ciclo nombres de mujer será el turno de Ana Santisteban con el programa Leyendas y aromas.

WONKA

Buena oferta tambien la que ofrecen como todos los años los Veranillos del Alamillo en el parque del mismo nombre. Vigésima cuarta edición con un poco de todo desde proyecciones en el cine de verano, actuaciones de copla y flamenco, magia, un bingo musical, diferentes propuestas infantiles y otras muchas cosas. Hoy a las 21:30,cine de verano con la película Wonka en el Kiosko El Naranjal. Mañana a la misma hora Noches de copla con el programa Sones de Andalucían en el Cortijo del Alamillo y el domingo tambien a las 21:30, para niños entre 10 y 18 años paddle surf y kayak en el río en Pantalán Club de remo San Jerónimo.

EXPOSICIÓN

Nos vamos ahora al caixaforum que ofrece hoy viernes la Visita guiada Calder y la naturaleza. En ella los educadores del espacio CaixaForum ofrecerán un comentario detallado de la obra de Alexander Calder, centrándose en las creaciones originales de este y otros artistas que se pueden encontrar en la muestra Arte y naturaleza. El recorrido dura unos 20 minutos en dos tramos horarios alas las 19:30 horas y a las 20:30 de la tarde.

CINE DE VERANO

A disfrutar de otro clásico de la oferta veraniega, su conocido ciclo de cine de verano con la peliciula Los pecadores que se proyecta hoy. Es una película dirigida y escrita por Ryan Coogler. Está ambientada en el Mississippi de los años 30, y la trama narra el regreso de los gemelos Smoke y Stack Moore a su pueblo natal. Su idea de montar un club de blues para la comunidad negra que se enfrenta a un mal sobrenatural: el Ku Klux Klan convertido en vampiros.- La película se podrá ver a las 22:15 horas y el precio de la entrada es de 4,50 euros y tiene una duración de 137 minutos.

MÚSICA A LA LUZ DE LAS VELAS

Ese es el secreto del ciclo de conciertos "Candlelight". Una serie de recitales en los que participan agrupaciones que interpretan distintos estilos musicales que se celebran en diferentes espacios y lugares de la ciudad (como el Auditorio del Acuario de Sevilla, la Casa de Salinas o Las Setas, pero con una iluminación a la luz de las velas. Este domingo a las 18:30 horas, "Tributo a ABBA" por el quinteto de cuerdas Totem Ensemble en el Hotel Alfonso XIII , a la 20:30 horas, "Tributo a The Beatles".