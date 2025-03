Cinco ideas de ocio para el fin de semana en Sevilla

RAÚL CLYDE

Arrancamos con el concierto de Raul Clyde en la Sala CITE del Cartuja. Quién es este este señor? Raúl Pérez Marqués, artísticamente conocido como Raul Clyde es un compositor y cantante de reggaetón nacido en donde… en ¿puerto rico? No, en Aldaya o sea en Valencia. El paso pasado publicó un álbum llamado "Destino 2014" en 2024, porque? Ni idea pero esta la actuación es parte de su gira titulada "Últimos días en 2014 Tour", será a las 21 horas.

TOTE KING

En el auditorio del Cartuja center con este hombre, ToteKing, el rapero sevillano en incluido dentro de la gira "Luces fuera tour 2024-2025" en la que presentará el disco de estudio del mismo título. "Luces fuera". Será un concierto especial porque con este álbum y la gira correspondiente se despedida después de más de veinte años de trayectoria musical por eso en el concierto contará con diferentes artistas invitados. La apertura de puertas a las 19:30 horas, el concierto arranca a las 21:30 horas.

EL FALLA EN SEVILLA

Como es tradicional cuando acaban los carnavales en Cádiz, una representación de lo mejor del concurso de agrupaciones se traslada a Sevilla. Durante todo el fin de semana, hoy mañana y el domingo en el nuevo auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, la duodécima edición de "El Falla en Sevilla". En esta ocasión estará presentado por los humoristas Javi Aguilera y Carlos Mení y contará con tres chirigotas, la de "El Yuyu" ("Los James Bond que da gloria verlos"), la de "El Bizcocho" ("Los Hermanos del Buen Fin") y la de Fermín y Antoñito ("Las precavidas"); y dos comparsas, la de Martínez Ares ("Los cuervos") y la de "El Chapa" y Raúl Cabrera ("La tribu"). Ojo porque esto dura cinco horas y media., será a las 20 horas, excepto el domingo a las 12 horas de la mañana pero se ha vuelto a vender todo.

ÓPERA CARMEN

Algo mas clásico, muy sevillanos. La interpretación de la Ópera Carmen El Palacio de las Dueñas. Es mañana sabado lugar en el patio principal del palacio en el que se recreará una versión reducida y escenificada a través de las arias y duettos más conocidos protagonizados por Carmen de 75 minutos de duración. El evento tendrá lugar a las 19:30 de la tarde.

Y terminamos por todo lo alto especialmente si peina canas..

SUPERESTRELLAS DE LOS 90

SuperStars of the Nineteens, superestrella de los 90 para los de la ESO. Un concierto con una selección de lo mejor la década de los noventa del pasado siglo. Hay un montón de grupos. Estarán OBK, Rozalla, Snap!, La banda del capitán Inhumano, tributos a The Prodigy y Daft Punk, Sandy Chambers, Ororo, Annerley Gordon y Katherine Ellis, entre otros, será en Palacio Municipal de Deportes San Pablo mañana a las 17 de la tarde.