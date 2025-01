El Ayuntamiento de Sevilla se persona en el expediente del nuevo crematorio de Alcalá

Así ha quedado de relieve en la sesión de la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno local del Ayuntamiento de Sevilla celebrada este viernes, donde la portavoz de Podemos-IU, Susana Hornillo, ha preguntado por el asunto, recordando las movilizaciones de la ciudadanía de las barriadas Hacienda San Antonio y Hacienda El Rosario, pertenecientes a Sevilla capital pero que se alzan "a 300 metros" del enclave del nuevo crematorio, ya en el término municipal de Alcalá.

La edil de la coalición de izquierdas ha recordado que a instancias del PP, el pleno del Ayuntamiento hispalense aprobó por unanimidad su personación en el expediente administrativo tramitado por el Consistorio de Alcalá de Guadaíra con relación a este proyecto, dado el "evidente riesgo para la salud" de la ciudadanía de las barriadas hispalenses de Hacienda San Antonio y Hacienda El Rosario; criticando que aquello haya "quedado en nada".

El concejal popular José Lugo, de su lado, ha informado de que el Ayuntamiento ha encontrado "dificultades" para su personación en el expediente del Consistorio de Alcalá, pero desde el pasado 17 de diciembre se encuentra personado como tal, según ha asegurado.

Según ha detallado, en primer lugar el Ayuntamiento de Alcalá no habría accedido a la personación solicitada en el expediente de licencia de actividad alegando que "no cabía" tal extremo al tratarse de un "procedimiento ya cerrado", pero después lo permitió al constatar que en el asunto pesaban "declaraciones responsables" de la empresa promotora del proyecto, "que no estaban cerradas" todavía.

En ese sentido, el edil del PP ha expuesto que el Ayuntamiento de Sevilla pedirá a la Junta "una inspección" del crematorio bajo la premisa de que el mismo "ya está funcionando", mencionando "una carta" remitida por el Consistorio de Alcalá a la Junta en demanda de que "revise" su informe favorable al proyecto dada la "alarma social" suscitada, toda vez que los vecinos reclaman al connjunto de administraciones que "se coordinen para revisar el expediente" de autorización de las obras del crematorio.