El Ayuntamiento de Sevilla asegura que no está previsto cancelar ninguno de los grandes eventos de la ciudad por el COVID-19 y hacen un llamamiento a la calma

Sevilla no ha registrado ningún nuevo caso de contagio de la enfermedad en los últimos días. Los últimos datos conocidos era una estudiante de la facultad de comunicación de 23 años y una mujer de 37 años, ambas evolucionan favorablemente.

El concejal de Turismo del ayuntamiento, Antonio Muñoz, ha mandado un mensaje de tranquilidad, no peligran ninguno de los grandes eventos de la ciudad en los próximos meses ha confirmado. Además considera Muñoz que las cancelaciones atraen a más cancelaciones, el viajero que quiera venir a nuestra ciudad puede hacerlo, dice el concejal, sin ninguna restricción. No peligran ni la feria de Sevilla, ni la Semana Santa ni el partido de esta semana de Sevilla con la Roma. El sindicato policial Jupol ha presentado un escrito en la Subdelegación del Gobierno solicitando que se celebre a puerta cerrada este partido de fútbol en caso de no poder garantizar la seguridad sanitaria de los 600 agentes que acudan a cubrir el evento. No entienden que el partido de vuelta se celebre a puerta cerrada, pero el de ida sea abierta al público.El secretario general para el turismo de la Junta, Manuel Muñoz, ha sido claro, estamos en alerta pero no en alarma.