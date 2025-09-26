Avisa inaugura sus nuevas instalaciones Audi en Sevilla: innovación, boutique de marca y compromiso con la automoción

Una apuesta por la innovación y el crecimiento

El proyecto forma parte del plan global de Avisa para desarrollar un complejo de más de 20.000 metros cuadrados dedicados a la automoción, consolidando al grupo como uno de los actores clave del sector en el sur de España.

Solo en el área de automoción en Sevilla, Avisa prevé alcanzar en 2025 una facturación de 110 millones de euros, respaldada por un equipo de 141 profesionales especializados que combinan experiencia, capacidad de gestión e innovación constante para ofrecer un servicio de máxima calidad.

La nueva instalación Audi ha supuesto una inversión de 6 millones de euros y se ha concebido bajo los estándares más avanzados de la firma alemana. El edificio dispone de amplias zonas de recepción y atención al cliente, áreas diferenciadas para vehículos nuevos y de ocasión, así como espacios exclusivos para la entrega personalizada de vehículos. Además, cuenta con un taller de carrocería de última generación que se extiende por más de 1.300 metros cuadrados.

Un taller de referencia en Andalucía

Entre sus principales hitos destaca el taller de carrocería, que incorpora seis cabinas de pintura rápida, lo que convierte a estas instalaciones en una de las más punteras en el sur de Andalucía. Esta tecnología permite optimizar tiempos, mejorar los acabados y ofrecer un servicio altamente competitivo y sostenible.

Mirando al futuro

Con esta apertura, Avisa no solo amplía su capacidad operativa, sino que refuerza su apuesta por la innovación, la eficiencia y la atención personalizada. La boutique Audi en Sevilla se convierte en un referente donde diseño, tecnología y servicio se combinan para ofrecer una experiencia premium, en línea con la filosofía de excelencia de la marca.

El Grupo Avisa reafirma así su compromiso con el desarrollo de la automoción en Andalucía, celebrando sus cuatro décadas de trayectoria con la mirada puesta en los próximos desafíos del sector y en seguir ofreciendo la máxima calidad a sus clientes.