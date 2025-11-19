Aurea Clinic celebra la llegada de la Navidad con un evento exclusivo que une belleza, arte y gastronomía en Sevilla

Aurea XMas Glow: el arte de la luminosidad

Este año, Aurea Clinic te invita a descubrir el verdadero significado de la luminosidad con Aurea XMas Glow, un concepto que combina innovación médica, tecnología avanzada y cuidado personalizado. Cada pack está ideado para potenciar la belleza natural y restaurar la vitalidad del rostro, ofreciendo experiencias adaptadas a distintas necesidades, pero con un mismo propósito: lucir una piel radiante, saludable y rejuvenecida en Navidad.

El pack más completo, diseñado para una transformación global y profunda de la piel, incluye un conjunto de tratamientos de última generación:

●Diagnóstico Facial Observ 520x, para un análisis preciso del estado de la piel, por dentro y por fuera.

●Hydrafacial Deluxe, limpieza y revitalización intensiva para un cutis luminoso.

●Indiba Deep Care Facial, tecnología de radiofrecuencia para reafirmar y tonificar.

●IPL Stellar M22, tratamiento dermoestético que unifica el tono y elimina imperfecciones.

●Morpheus8 Facial, remodelado fraccional con radiofrecuencia para redefinir el rostro.

●Terapia de Ultra Frío eCabin, crioterapia avanzada para estimular la regeneración celular.

●Cámara Hiperbárica, oxigenación profunda que potencia la recuperación y el brillo natural.

●Además de una Crema de Protección Solar de formulación profesional, para mantener los resultados y proteger la piel frente al envejecimiento.

Durante el evento, las asistentes descubrieron de primera mano los beneficios de esta propuesta, mientras disfrutaban de una experiencia sensorial completa: el arte floral de Concha Candela llenó de vida y color cada rincón, y el enclave único de Malandro puso el toque final a una velada en la que se celebró la belleza, la luz y la esencia femenina.

Con Aurea XMas Glow, Aurea Clinic y la Dra. Martínez Padilla reafirman su compromiso con una belleza consciente, natural y personalizada, donde la ciencia y la estética se unen para ofrecer resultados visibles y duraderos. DIsponibles en la boutique online: shop.aureaclinic.com