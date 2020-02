Aumentan las pérdidas de los negocios chinos en Andalucía

Desde que se desatara la crisis por la presencia del Coronavirus en China los negocios regentados por ciudadanos procedentes de ese país en Sevilla no hacen más que acumular pérdidas. Estás estarían ya por encima del 30%.

En Más de uno Sevilla hemos hablado con la presidenta de la Asociación de Empresarios Chinos en Andalucía, Leticia Chen, quien ha asegurado que actualmente están facturando un 30% menos que en el mismo periodo del año anterior. Estas pérdidas aumentan a diario como consecuencia del temor generalizado a entrar en alguno de estos establecimientos, como bazares o restaurantes, ante la posibilidad de ser contagiado por algún ciudadano procedente del país asiático. Según Chen este temor está totalmente infundado porque no se ha detectado ningún caso de ciudadano chino afectado en nuestro país y además la comunidad está muy controlada exigiendo incluso un periodo de aislamiento a aquellos que han visitado su país recientemente. La presidenta de estos empresarios, 25.000 en toda Andalucía, advierte del riesgo de este rechazo por los cierres de establecimientos que se puedan provocar si esta situación no mejora pronto y reclama información veraz sobre la situación del Coronavirus para que la gente no se asuste de forma injustificada. En Onda Cero hemos querido también salir a la calle para preguntar a los sevillanos si están especialmente atemorizados y si ese temor les está provocando un cambio de hábitos a la hora de consumir o comprar en establecimientos chinos. Puedes escucharlo todo.