Más de uno Sevilla 27/01/2021

HOY EN MÁS DE UNO SEVILLA... Analizamos cómo va el programa de vacunación. Ya no hay retrasos a la hora de administrar las dosis pero básicamente porque no llegan las comprometidas. La UE, que ha sido la encargada de comprar para todos los países miembros, ha iniciado una batalla con varias farmacéuticas con las que había firmado contratos porque ya han anunciado que no los pueden cumplir y eso son menos dosis. Se aleja el objetivo de tener vacunada al 70% de la población en verano