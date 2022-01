Magazine presentado por Chema García y Susana Valdés

Más de uno Sevilla 20/01/2022

Hoy en Más de Uno Sevilla... Hablamos de si será necesario o no una cuarta dosis de vacuna contra el covid, un debate que está sobre la mesa después de que la Agencia Europea del Medicamento haya dicho que cree que no es necesario y que no podemos estar poniéndonos vacunas eternamente. Qué opina usted?