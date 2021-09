Magazine presentado por Chema García y Susana Valdés

Más de uno Sevilla 03/09/2021

Hoy en Más de Uno Sevilla...Buscamos a personas con "alma de tieso" a medio camino entre el tieso que no gasta porque no tiene y el tacaño, que no gasta porque no quiere. Una persona sin dificultad económica la que todo le parece caro, un buscaofertas permanente. Conoce usted a un@?