SEVILLA CIERRA EL AÑO CON LOS CONTAGIOS AL ALZA

Más de una treintena de municipios sevillanos supera los 1.000 casos en la tasa de incidencia coronavirus

Más de una treintena de municipios de Sevilla superan este 31 de diciembre la tasa de 1.000 contagios por 100.000 habitantes, muchas son las localidades que esta Nochevieja han desconvocado sus campanadas o sus fiestas de Fin de Año, pero en Sevilla capital no había nada que desconvocar porque no hay tradición. No habrá cotillones como tal, porque no se ha pedido ninguna licencia al Ayuntamiento pero eso no significa que bares y discotecas no vayan a estar abiertos en esta noche de Fin de Año.

Rafaela Sánchez