ARREGLADA LA TUBERÍA QUE REVENTÓ EN TOCINA

Los daños han sido materiales pero hay casi medio centenar de casas afectadas por la rotura de una tubería que provocó ayer lunes múltiples incidencias en la barriada de Cristo de la Veracruz, en Tocina. El alcalde del municipio, Francisco José Calvo, ha confirmado que se va a instalar una oficina de atención para los vecinos afectados. Hoy, y según ha confirmado a Más de Uno Sevilla, el vicepresidente del Consorcio del Huesna, de quién depende la tubería rota, José María Villalobos, la avería se ha solucionado sin que haya implicado falta de suministro de agua para otras poblaciones.

El caso es que esta misma tubería registró un episodio parecido hace casi un año, el Junio de 2025, en una zona cercana, en Los Rosales. Villalobos ha asegurado en Onda Cero que "no se conocen exactamente las causas de la rotura pero es algo que viene pasando en una tubería que tiene unos 35 años cuando instalaciones similares tienen una vida útil de más de 100.

El vicepresidente de Aguas del Huesna ha asegurado que las obras de reparación general, que se iniciaron hace ya unos meses, están casi terminadas en la zona que afecta a la barriada de Los Jinetes (Carmona) y que se han dado ya todos los pasos y conseguido financiación para terminar de reparar la tubería y que no vuelvan a repetirse espisodios similares. Todo está preparado para que se puedan licitar las obras a lo largo de este mes de abril.