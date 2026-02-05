Los Arcos incorpora a Encuentro y refuerza su oferta de moda femenina

La llegada de Encuentro se enmarca en la estrategia del centro de reforzar el segmento de moda femenina, incorporando marcas con una propuesta orientada al consumo cotidiano y a un público diverso. La firma destaca por un modelo basado en colecciones versátiles, pensadas para acompañar a la mujer en diferentes momentos del día, con especial atención a la funcionalidad y a un diseño accesible.

Con más de tres décadas de experiencia, Encuentro ha consolidado un posicionamiento centrado en la cercanía al cliente, la renovación constante de sus colecciones y la adaptación a las necesidades reales de la mujer actual, valores que encajan con la línea de trabajo de Los Arcos, orientada a ofrecer una oferta comercial equilibrada y alineada con los hábitos de consumo del entorno urbano sevillano.

Esta apertura forma parte de un proceso continuado de actualización del mix comercial del centro, que incluye tanto nuevas incorporaciones como la evolución de operadores ya presentes. En este contexto, Los Arcos avanza que próximamente se incorporará Women’secret y que, asimismo, se llevará a cabo la ampliación de la tienda de Parfois, reforzando la presencia de marcas especializadas en moda y complementos femeninos.

En palabras del gerente de Los Arcos, Luis Enrique Ruiz, “la incorporación de Encuentro y las próximas actuaciones previstas en el ámbito de la moda responden a una estrategia de evolución constante del centro, orientada a ofrecer una propuesta comercial coherente, actualizada y alineada con las demandas de nuestros visitantes”.

Asimismo, el centro continúa trabajando en la incorporación progresiva de nuevas firmas que se irán comunicando en los próximos meses, en línea con su estrategia de consolidación como destino de referencia en moda en Sevilla.