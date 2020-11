El Sevilla intentó que En-Nesyri no viajara con Marruecos

Apretada agenda para los nueve internacionales del Sevilla

Menos Acuña y Navas, desconvocados por las lesiones que sufrieron ante Osasuna, los otros nueve internacionales del Sevilla tienen bastante trabajo estos días con sus selecciones. Bono y En-Nesyri acuden con Marruecos aunque, según muchodeporte.com, el club nervionense intentó que el delantero no viajara con su combinado al tener molestias físicas. No las consideraron de importancia en la Federación marroquí y Youssef En-Nesyri viaja con sus compañeros para disputar un doble enfrentamiento ante la República Centroafricana, en partidos de clasificación para la Copa de África de 2022. El viernes 13 de noviembre en Marrakech, a las 20.00 horas, y el martes 17, a las 14.00 horas, en Douala, Camerún, al no estar disponible el estadio nacional de Bangui.

Onda Cero Sevilla