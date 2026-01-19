La AEPS presenta la campaña de 2026 del día del patrón del sector de los publicitarios sevillanos

El acto ha contado con la presencia del presidente de la AEPS, Salvador Toscano, acompañado por Angie Moreno, Concejal del Área de Gobierno de Turismo y Cultura y Juan José Dominguez, Director General de Turismo, del Ayuntamiento de Sevilla, junto con Alberto Corchado, CEO de La Máquina de Humo, agencia responsable de la creación de la campaña de este año y miembro de la Asociación.

Durante su intervención, el presidente de la AEPS, Salvador Toscano, puso en valor el compromiso de las agencias sevillanas asociadas en una cita clave para el sector como es la festividad anual del Patrón del sector, que se ha consolidado como un ejercicio colectivo de creatividad y responsabilidad para todos los publicistas de Sevilla.

En este contexto, Toscano recordó que cada año una empresa publicitaria de Sevilla asume la iniciativa de desarrollar una campaña destinada a reforzar la visibilidad del sector y a reconocer el impacto que la publicidad y sus profesionales tienen en el desarrollo y proyección de la ciudad.

En la misma línea, reafirmó la posición de la AEPS como defensora de una práctica publicitaria basada en el análisis estratégico, la excelencia creativa y el rigor profesional, elementos indispensables para garantizar una comunicación eficaz y socialmente comprometida.

Por parte de nuestra Junta Directiva, asistieron a la presentación, además del Presidente de la AEPS, Félix Blanco, vocal, José Ignacio Almarcha, tesorero, y Zigor Martín, vocal de exterior.

Por su parte, Angie Moreno subrayó el peso económico de la actividad publicitaria en Sevilla, destacando su papel como dinamizador del tejido empresarial local. En este sentido, incidió en la necesidad de seguir impulsando el reconocimiento y el prestigio de los profesionales de la publicidad sevillana, como factor clave para fortalecer la competitividad y el crecimiento de las empresas de la ciudad.

Con esta acción, coincidiendo con la celebración de San Publicito, denominación popular del patrón entre los profesionales del sector, la AEPS reivindica el valor del pensamiento publicitario, la creatividad y la profesionalidad de las agencias sevillanas, así como su capacidad para conectar desde lo local con una mirada contemporánea y global.

La cabeza como concepto creativo: pensamiento, identidad y complicidad

La campaña de 2026, desarrollada por La Máquina de Humo, se articula en torno a un concepto central: la cabeza como metáfora del pensamiento publicitario. A través de un spot y una campaña gráfica, la propuesta recorre, con humor e ironía, los distintos tipos de “cabezas” que conviven en el sector: creativas, estratégicas, brillantes, desordenadas o visionarias, reflejando la diversidad y riqueza del talento publicitario.

Este recorrido creativo culmina con la referencia a una de las cabezas más influyentes de la historia de la publicidad en España, la del creativo Toni Segarra, como símbolo del pensamiento que ha marcado a generaciones de profesionales y ha contribuido a construir una forma de entender la publicidad desde la estrategia y la idea.

El concepto adquiere además una dimensión local y emocional al apoyarse en el uso sevillano de la palabra “cabeza” como vocativo cercano, una forma de dirigirse al otro entre compañeros y colegas.

De este modo, la felicitación de la AEPS se convierte en un mensaje directo y cómplice a todas y todos los publicistas sevillanos que piensan, crean y viven la publicidad desde Sevilla.

Según la agencia responsable de la campaña, “queríamos felicitar a los publicistas sevillanos desde nuestro propio lenguaje, con una expresión reconocible que aquí significa mucho más que una palabra y que conecta directamente con nuestro oficio”.

Con esta campaña, la AEPS refuerza su compromiso con la creatividad y el talento local, celebrando el pensamiento publicitario desde una mirada sevillana, cercana y auténtica, pero con proyección y relevancia más allá de nuestras fronteras.

La campaña se difundirá en los días previos al 25 de enero a través de soportes gráficos, audiovisuales y digitales, y contará con el respaldo de los canales de comunicación de la AEPS.

Video del spot: https://youtu.be/dpFXcg5I8x4?si=HRj7mYoEp7pYSarQ

Se adjunta fotografía de la rueda de prensa de presentación en el Ayuntamiento de Sevilla y piezas gráficas de la campaña del Día del Patrón 2026.