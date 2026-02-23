Conservación de la Biodiversidad Marina

El Acuario de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide presentan el curso “Conservación de la Biodiversidad Marina”

El Acuario de Sevilla continúa reforzando su compromiso con la formación, la divulgación científica y la conservación del medio marino a través de su colaboración con la Universidad Pablo de Olavide. Fruto de este trabajo conjunto nace el curso Conservación de la Biodiversidad Marina, una propuesta formativa especializada que combina conocimiento científico, experiencia práctica y educación ambiental.

Redacción

sEVILLA

Esta formación presencial, con 5 créditos ECTS (convalidable por 3 ECTS en el expediente académico de alumnado UPO) y 37,5 horas de duración, se desarrollará del 16 al 26 de marzo de 2026 y está dirigida a estudiantes universitarios y de grado, profesionales del sector ambiental y personas interesadas en la protección del océano.

El curso combina teoría y práctica y está estructurado en tres módulos:

Los océanos y su conservación, abordando su papel en el equilibrio del planeta y las principales amenazas a las que se enfrentan los ecosistemas marinos.

Biodiversidad marina, centrado en el estado de conservación de las especies y en el papel de los acuarios como centros clave para la conservación.

Educación ambiental para la conservación del mar, con herramientas y estrategias para comunicar y diseñar actividades educativas enfocadas a la protección del medio marino.

El objetivo de esta formación es complementar los conocimientos de los asistentes en conservación marina y educación ambiental. Además, la realización del curso permite acceder a la bolsa de guías y educadores del Acuario de Sevilla, ampliando así las posibilidades profesionales de los participantes.

Toda la información del curso y el proceso de matriculación está disponible en:

https://www.upo.es/formacionpermanente/microcredenciales/conservacion-de-la-biodiversidad-marina

