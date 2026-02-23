El Acuario de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide presentan el curso “Conservación de la Biodiversidad Marina”

Esta formación presencial, con 5 créditos ECTS (convalidable por 3 ECTS en el expediente académico de alumnado UPO) y 37,5 horas de duración, se desarrollará del 16 al 26 de marzo de 2026 y está dirigida a estudiantes universitarios y de grado, profesionales del sector ambiental y personas interesadas en la protección del océano.

El curso combina teoría y práctica y está estructurado en tres módulos:

•Los océanos y su conservación, abordando su papel en el equilibrio del planeta y las principales amenazas a las que se enfrentan los ecosistemas marinos.

•Biodiversidad marina, centrado en el estado de conservación de las especies y en el papel de los acuarios como centros clave para la conservación.

•Educación ambiental para la conservación del mar, con herramientas y estrategias para comunicar y diseñar actividades educativas enfocadas a la protección del medio marino.

El objetivo de esta formación es complementar los conocimientos de los asistentes en conservación marina y educación ambiental. Además, la realización del curso permite acceder a la bolsa de guías y educadores del Acuario de Sevilla, ampliando así las posibilidades profesionales de los participantes.

Toda la información del curso y el proceso de matriculación está disponible en:

https://www.upo.es/formacionpermanente/microcredenciales/conservacion-de-la-biodiversidad-marina