El Acuario de Sevilla participa en la Semana de la Ciencia

Un año más, el Acuario de Sevilla participa en la Semana de la Ciencia, el mayor evento anual de divulgación científica a nivel europeo. Una acción en la que participan multitud de entidades relacionadas con la investigación y que está coordinada por la Fundación Descubre.

Este año, la Semana de la Ciencia en el Acuario de Sevilla tiene como protagonista al reino anfibio. El objetivo es dar a conocer la importancia de estas especies que desarrollan su vida entre dos medios, la tierra y el agua. Aunque son conocidas principalmente las ranas, el grupo incluye salamandras, tritones, gallipatos y ajolotes, entre muchos otros. Todos ellos se encuentran amenazados, principalmente por la deforestación y el cambio climático, y su conservación resulta fundamental para mantener el equilibrio de los ecosistemas.

La exposición “Anfibios” estará ubicada a lo largo del recorrido del acuario y se podrá visitar del 3 al 9 de noviembre. Los 15 paneles de la exposición muestran imágenes de los anfibios más amenazados de distintas áreas geográficas del mundo y permitirán conocer sus características, curiosidades y la importancia de su conservación.

El visitante no solo aprenderá sobre estas especies, sino que también tendrá la oportunidad de participar en el taller “Salta por los anfibios”, que se celebrará el sábado, 8 de noviembre de 11:00 a 13:00, en el espacio junto al esqueleto de la ballena (recorrido del acuario). Durante la actividad se explorará el ciclo de vida de las ranas, la anatomía y proyectos de conservación del ajolote, se descubrirá por qué algunas especies son venenosas y se entregará un listado de los anfibios más comunes y amenazados de Andalucía.

Con estas iniciativas, el Acuario de Sevilla apuesta por acercar la ciencia y la conservación de los anfibios a todos los públicos, fomentando el respeto por estas especies y su entorno.

Información práctica

Exposición “Anfibios”: del 3 al 9 de noviembre, recorrido del acuario.

Taller “Salta por los anfibios”: 8 de noviembre, de 11:00 a 13:00, junto al esqueleto de la ballena (interior acuario).

*Todas las actividades son gratuitas con la entrada al acuario.

