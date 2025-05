Este aumento vertiginoso, de número de casos de intrusismo, afecta especialmente a la disciplina de la Medicina Estética, donde se está asistiendo a una creciente publicidad en redes sociales de todo tipo de centros que practican tratamientos propios de Medicina Estética sin la autorización sanitaria correspondiente por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía o por personas que no tengan reconocido su formación profesional como médicos.

En la Orden de 3 de abril de 2024 de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba la Guía de Funcionamiento de la unidad asistencial de Medicina Estética se recoge que: “el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, define servicio sanitario como «unidad asistencial, con organización diferenciada, dotada de los recursos técnicos y de los profesionales capacitados, por su titulación oficial o habilitación profesional, para realizar actividades sanitarias específicas». En el Anexo II del citado real decreto se recoge la definición de servicio o unidad asistencial U.48 Medicina Estética como «la unidad asistencial en la que un médico es responsable de realizar tratamientos no quirúrgicos, con finalidad de mejora estética corporal o facial”, quedando claramente establecido que es el “médico únicamente el responsable de realizar tratamientos médicos estéticos” según ha explicado el Dr. Rodriguez Abascal, director general de prevención del intrusismo en el RICOMS.

En este sentido, las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (sentencia de fecha 29 de mayo de 2019, 12 de diciembre de 2019 y 1 de abril de 2020, confirmadas por el Tribunal Supremo) indican que solo los médicos pueden realizar medicina estética.

A pesar de ello, la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), en un informe reciente recoge que el 65% de los tratamientos médico-estéticos son realizados por profesionales no cualificados y el 20% de estos procedimientos se realizan en lugares no regulados (centros sin acreditación, peluquerías o domicilios), observándose un notable aumento de notificación de efectos adversos o complicaciones.

Desde el Colegio de Médicos de Sevilla se considera que este tipo de casos han aumentado, “por la baja percepción de la ciudadanía acerca de los tratamientos de medicina estética, confundiéndolos o valorando sus riesgos como inexistentes”, según explica el Dr. Moisés Rodríguez Abascal.

Así mismo, al ser situaciones presuntamente ilegales, la compra de fármacos y/o productos sanitarios no puede hacerse de forma legal, por lo que se establecen redes de ventas ilegales que suponen un riesgo aún mayor de salud pública, ya que no se puede garantizar ni el origen, ni la calidad del producto, ni siquiera si es apto o no para ser inyectado.

Desde el Colegio de Médicos de Sevilla se insiste en la importancia de hacer llegar a la población el grave problema de Salud Pública que se está generando para corregir la desinformación general que existe a día de hoy y que hace que muchas personas acudan a realizarse tratamientos de Medicina Estética en cualquier sitio. Es imprescindible que sea el médico quien realice el procedimiento y que ese centro cumpla con los requisitos que establece la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.