6.000 efectivos municipales para el Plan de Seguridad de la Semana Santa 2022

Este dispositivo se activa desde el próximo Viernes de Dolores en un año en el que se espera una gran afluencia de público tras dos años sin la celebración de esta fiesta.

La Delegación del Gobierno, por su parte, a través de la Subdelegación en Sevilla, activa un operativo conformado por un total de 2.594 efectivos, 1.617 agentes de la Policía Nacional y 977 de la Guardia Civil.

En cifras globales, el dispositivo, coordinado desde el Área de Gobernación del Ayuntamiento a través del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), da cobertura a las salidas, entradas y a los recorridos de un total de 71 hermandades de penitencia, con una afección a más de 1.730 calles de la ciudad.

Se establecen siete zonas de máxima prioridad, tras la incorporación en 2019 de Triana, y un tratamiento especial en la zona de Alfalfa y Orfila-Javier Lasso de la Vega el Miércoles Santo. Igualmente habrá un refuerzo de la vigilancia en Triana y en la zona Reyes Católicos y un dispositivo especial en la Madrugada.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

El dispositivo de seguridad parte de las mismas medidas que se pusieron en marcha en 2019 y que contribuyeron al normal desarrollo de la Semana Santa. Para ello, se vuelve a hacer uso de la tecnología aplicada a la celebración de grandes eventos, con distintos elementos como una plataforma Smart, más de un centenar de cámaras, luces anti pánico, control por GPS de los cortejos y monitorización a través de redes sociales.

Se introduce, como novedad, el uso de drones que estarán a demanda de las necesidades de la Policía Local, de cara a ver los flujos y taponamientos de calles, así como del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) por necesidades de seguridad.

Además, el Cecop se instalará en la Casa Consistorial de la Plaza Nueva, donde estarán integrados todos los servicios.

El Ayuntamiento ha consensuado con las empresas de patinetes eléctricos y bicicletas eléctricas la suspensión de la actividad entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección dentro del perímetro del centro histórico, evitando que estos nuevos vehículos de movilidad personal puedan suponer un obstáculo para los peatones. De la misma forma en los entornos a los templos en otras zonas de la ciudad se retirarán en los días de salida de las procesiones.

REFUERZO TUSSAM Y LIPASAM

Por su parte, la empresa municipal de transportes, Tussam incrementa su servicio durante la Semana Santa. En términos globales, en la Semana Santa la oferta de transporte público se incrementa en un 20% respecto a un día laborable normal. Los días festivos se producen incrementos entre el 40% del Viernes Santo y el 80% del Domingo de Ramos con relación a un festivo normal.

Respecto a la empresa municipal de limpieza, Lipasam, dispondrá de un dispositivo especial de limpieza con motivo de la Semana Santa 2022 que se reforzará con 331 contrataciones. Además, Lipasam trabaja ya desde hace varias semanas en los preparativos de la ciudad para la primera Semana Santa tras estos años sin ella y ha desplegado un importante plan especial durante la Cuaresma, al que se le suman los servicios que se realizarán durante la semana.

ACTIVIDAD HOSTELERA

Al igual que en 2019, se ha alcanzado un acuerdo con hosteleros, comerciantes, federaciones, empresas de seguridad y grandes distribuidoras para preservar la Semana Santa y evitar el consumo de alcohol en la vía pública y la celebración de botellones, especialmente en la Madrugada. El acuerdo desarrolla y mejora el modelo ya implantado en 2019: no podrán expenderse bebidas susceptibles de ser consumidas en la vía pública, en cualquier tipo de envase (vidrio, latas, plástico y similares), ni hielo, por los establecimientos con acceso directo por las calles sectorizadas, cuando por las mismas discurran desfiles procesionales desde una hora antes de la llegada de la cruz de guía a la altura del establecimiento hasta la finalización del paso de la cofradía. Se exceptúa de esta prohibición la venta de agua y refrescos en envases de plástico de 500 c. c. de capacidad máxima, y la de café, lácteos e infusiones en vasos de cartón para consumo unipersonal.

Igualmente habrá limitaciones específicas a las actividades recreativas de hostelería y de ocio y esparcimiento durante la Madrugada del Viernes Santo, que quedarán cerrados a la 1.00 en estas zonas. Excepcionalmente, en las calles Álvarez Quintero, Argote de Molina y Placentines y Bilbao y Plaza Nueva, se permitirá la apertura de las actividades anteriormente relacionadas hasta su horario máximo permitido, siempre que se cumplan condiciones de cumplimiento de aforo, clientes sentados, no bebidas alcohólicas y servicio de vigilancia privado.

Se mantiene la prohibición de venta de bebidas alcohólicas durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 8:00 horas del día siguiente en establecimientos en los que no esté autorizado, así como la venta y consumo de alimentos y bebidas, en espacios destinados habitualmente a otros usos tales como portales, quioscos, soportales, zaguanes, habitaciones de viviendas, garajes, espacios libres exteriores o interiores y locales en bruto, destinando exclusivamente los mismos al desarrollo de los usos legalizados.

DISPOSITIVO SANITARIO

Respecto al dispositivo sanitario del Ayuntamiento de Sevilla, la Delegación de Salud y Protección Animal refuerza este año la atención con 34 profesionales cada día, seis puntos de asistencia, uno más que en 2019, y tres equipos de intervención precoz en el centro de la ciudad. A esto se suma que los recorridos de todas las hermandades serán zonas cardioprotegidas con desfibriladores.

Además, este año se incluye dentro del dispositivo sanitario municipal el Centro de Atención al Costalero que estará ubicado, por primera vez, en el Laboratorio Municipal (calle María Auxiliadora 16) con el objetivo de prestar atención fisioterapéutica a este colectivo

El Plan de Coordinación para la Semana Santa también incluye otros servicios como una sala de lactancia, que contará con su espacio tradicional en la Plaza Nueva, y los aparcamientos de carritos de bebés, que se encontrarán ubicados en la Plaza del Duque, Plaza Nueva, Federico Sánchez Bedoya y Archivo de Indias. También Protección Civil estará presente, como es habitual, con un puesto en la Plaza Nueva.