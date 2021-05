150 jóvenes de una residencia de estudiantes permanecen aislados tras un brote con 29 contagiados

En una entrevista en Canal Sur Radio, Salcedo ha destacado "lo rápido" que se ha actuado para "atajarlo rápidamente". "El foco ha sido de personas que se han juntado sin medidas de protección, sin guardar las distancias, de fiesta, relacionándose", ha señalado.

"Lo grave no es el brote en sí sino que no se actué rápidamente. Los jóvenes no están exentos de cogerlo y transmitirlo", ha apuntado, toda vez que ha mandando un mensaje a los jóvenes porque "no hemos salido de la pandemia, el virus sigue".

Así se ha mostrado de acuerdo en permitir que se abran establecimientos nocturnos, con restricciones de aforo y con distancias, para "no incrementar las fiestas ilegales".